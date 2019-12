Le directeur du Joker dit qu'Arthur Fleck pourrait ne pas être le vrai Joker

L'une des questions clés sur Joker c'est combien est réel et combien est fantastique créé par Arthur Fleck de Joaquin Phoenix. Dans ce contexte, il n'a jusqu'à présent pas été confirmé si Fleck est le Joker réel ou non, bien que Phoenix semble croire que c'est le cas. Le réalisateur Todd Phillips, quant à lui, a jusqu'à présent donné quelques indices sur ce qui est réel ou faux dans le film, qu'il développe dans une featurette de la sortie à domicile de l'image.

S'exprimant dans le cadre de la vidéo en coulisses intitulée Joker: Vision & Fury, Phillips est philosophique quant à savoir si Fleck deviendra finalement le principal Joker de l'univers Batman, disant:

«Il existe de nombreuses façons de regarder le film. Il n'est peut-être pas Joker. Ceci est juste une version d'origine Joker. C’est juste la version que ce type raconte dans cette pièce d’un établissement psychiatrique. Je ne sais pas qu'il est le narrateur le plus fiable du monde, tu sais ce que je dis? "

Phillips serait désireux de développer une série DC Black d'histoires d'origine supervillaine, qui pourraient ne pas entrer dans la continuité principale du DCEU, faisant écho à la ligne de bandes dessinées DC Black Label. Et suite au succès de Joker, de nouveaux projets mettant en vedette Two-Face et M. Freeze seraient en développement chez Warner Bros. À ce jour cependant, Phillips et Warner Bros semblent toujours engagés dans un Joker suite, qui mettrait vraisemblablement une perspective plus claire sur la façon dont Fleck se développe en tant que prince clown du crime, ou peut-être l'un des nombreux Jokers de Gotham City.

À notre avis, il est logique que Phillips remette constamment en question la signification de Joker, en ce qu'il encourage simplement plus de débats sur l'image. Bien qu'il ait précédemment laissé entendre qu'il a une idée claire de la réalité dans le film, il ne semble pas probable qu'il revienne d'un côté ou de l'autre de sitôt.

Les fans qui veulent se plonger dans le récit sinistre de Joker peut le faire le 7 janvier, lorsque nous aurons un lancement vidéo domestique 4K Ultra HD et Blu-ray de l'image. Mais qu'en pensez-vous? Fleck est-il le vrai MJ? Et est-ce même important pour ce que le film essaie de dire? Faites entendre votre opinion ci-dessous.