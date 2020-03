Le DJ de la Nouvelle-Orléans Black N Mild décède après avoir contracté un coronavirus

Le Coronavirus revendique une autre vie dans l’industrie de la musique alors que le DJ de la Nouvelle-Orléans Black N Mild meurt après avoir contracté le virus.



Le DJ de la Nouvelle-Orléans et personnalité de la radio, Black N Mild, est décédé à 44 ans après avoir été testé positif au coronavirus, selon Billboard.

Black N Mild, né Oliver Stokes Jr, était connu pour être une figure éminente du New Orleans Bounce. “J’ai été le premier DJ de l’histoire de Nola à avoir une émission de mix radio dédiée à Nola Bounce du 03-05 (jusqu’à Katrina)”, a-t-il expliqué dans un article sur Facebook le 3 février.

“L’un des plus grands et des meilleurs compliments que j’aie jamais reçus de la part de quelqu’un dans l’industrie”, a déclaré Stokes dans une interview accordée à l’Université de Tulane en 2012, comme l’a souligné Billboard, “c’est quand je jouais à un événement de l’industrie que je faisais en 2004. … J’étais DJ de l’événement et il y avait beaucoup de gens de l’industrie là-bas et Doug E. Fresh était l’hôte … Doug E. Fresh m’a tiré sur le côté et m’a dit: “ Mec, j’ai beaucoup entendu des DJ de mon temps, vous étiez l’un des DJ les plus douces que j’aie jamais entendu. “”

Stokes a également travaillé à la Arthur Ashe Charter School à Gentilly. “Notre communauté scolaire est dévastée”, a déclaré Sabrina Pence, PDG de FirstLine Schools, l’organisation à charte qui exploite Arthur Ashe, selon NOLA.com.

Stokes était père de quatre enfants.

.