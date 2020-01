Le DLC “Dead Cells” “The Bad Seed” arrive le 11 février

Motion Twin a annoncé via Twitter que Cellules mortes«Le DLC précédemment annoncé dans« The Bad Seed »arrivera pour les consoles et les PC le mois prochain le 11 février. Le DLC, qui propose de nouveaux niveaux, ennemis, armes et plus, vous coûtera 4,99 $ US.

“Explorez un Arboretum relaxant, parcourez un marais nocif et affrontez un nouveau boss dans ce nouveau contenu de début de jeu conçu pour étendre l’univers Dead Cells et ajouter de la variété aux courses pour les personnes qui souhaitent soutenir le développement du jeu.”

Les deux nouveaux niveaux et leurs monstres sont des alternatives à The Courtyard / Toxic Sewers et The Ramparts / Ossuary / Ancient Sewers, avec le boss conçu pour être à égalité avec The Concierge, alors j’espère que cela pimentera vos premières parties de jeu une fois que vous ” ve joué à travers le jeu de base. “

Dead Cells est actuellement disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4.

Nous sommes très surpris d’annoncer que le DLC Bad Seed a maintenant une date de sortie officielle – le 11 février 2020! Jouez à deux niveaux supplémentaires avec de nouvelles armes, des ennemis, des mécaniciens et un boss. 4,99 $ sur PC et consoles. #indiegame #GamingNews

Découvrez la bande-annonce du gameplay ci-dessous: pic.twitter.com/gfsgGmbfhX

– Motion Twin (@motiontwin) 29 janvier 2020