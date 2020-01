Le DLC post-lancement dévoilé pour ‘Zombie Army 4’

Rebellion a dévoilé la première saison de DLC pour son prochain jeu de tir Zombie Army 4: Dead War, taquiner de nouvelles armes, de nouvelles tenues, une mini-campagne avec de nouvelles missions et plus encore. La nouvelle bande-annonce taquine la nouvelle mini-campagne de la saison 1, HELL CULT, comprenant trois nouvelles missions pour 1 à 4 joueurs! La première saison comprendra également de nouveaux packs de personnages, des packs d’armes, des packs de skins d’armes et des packs de tenues de personnages.

Rebellion a également promis de publier de nouvelles cartes pour le mode Horde de Zombie Army 4, qui seront gratuites pour tous les utilisateurs. En ce qui concerne le reste du contenu de la saison 1, vous obtenez les éléments suivants:

3 nouvelles missions de campagne

4 packs de personnages, avec des personnages jouables pouvant être utilisés dans n’importe quel mode

9 ensembles d’armes, y compris de nouvelles armes, charmes, skins et plus

5 packs de skins d’armes pour personnaliser votre arsenal avec 4 packs de tenues de personnages, avec de nouvelles tenues et chapeaux!

Vous pouvez également précommander la SUPER DELUXE EDITION sur le PlayStation Store, Epic Games Store et Microsoft Store, respectivement.

Zombie Army 4: Dead War arrive le 4 février.