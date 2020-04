Le docteur mange seul dans la cour loin de sa famille pour ne pas les infecter par un coronavirus

Les décisions que personne ne voit en quarantaine

Partout dans le monde, des millions de personnes luttent contre le coronavirus. Des médecins, infirmières, personnel de nettoyage aux chauffeursIls sont tout aussi importants dans le combat du COVID-19. Eux, étant en contact avec l’extérieur depuis si longtemps, ils sont plus à risque et par conséquent, ils doivent prendre les décisions les plus difficiles.

Mexique actuellement déjà a plus de 17 000 infections et plus de 1 700 décès dus au virus, les risques de la population active active sont très élevés, le pays étant actuellement sur une courbe ascendante.

Le docteur Javier Martinez le sait parfaitement pour lequel, pour éviter la contagiondécidé commencez à vous éloigner de votre propre famille.

“Le médecin de l’hôpital Nogales, Javier Martínez, come loin de chez soi avant de retourner au travail, tout en pratiquant la distanciation sociale pour protéger sa famille du coronavirus, à Ciudad Juárez, au Mexique », lit-on dans la publication de l’agence ..

Dans l’image, vous pouvez voir le professionnel assis à une petite table, seul, où il a le déjeuner qui lui a été préparé, pendant que sa famille le regarde au loin, de la porte, où ils peuvent discuter avec lui.

Une fois son repas terminé, le médecin retourne simplement au travail pour assister à plus de 240 cas confirmés que votre ville a connus, Chihuahua, où malheureusement 57 victimes de COVID-19 ont perdu la vie.

La publication Twitter a généré une vague de commentaires soutenir l’attitude du médecin, qui fait passer la santé de sa famille avant son propre bien-être.

Le Mexique est actuellement dans la phase d’infection la plus critique et vous risquez de saturer votre système de santé.

L’attitude de ce médecin en a touché beaucoup sur les réseaux sociaux. Partagez-le pour reconnaître votre responsabilité.