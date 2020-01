Le docteur Strange dans le multivers de la folie aurait introduit le méchant Big MCU

Avec Docteur étrange dans le multivers de la folie qui devrait commencer le tournage en mai, nous nous attendons à une vague d’activités autour du dernier opus de l’univers cinématographique Marvel dans les prochaines semaines. Évidemment, l’objectif principal sera de trouver un réalisateur après que Scott Derrickson ait quitté le projet à la suite de différences créatives avec Kevin Feige, mais il y a aussi beaucoup de casting à faire.

Il reste à voir si la suite du Sorcier Suprême recevra une réécriture de dernière minute maintenant que Derrickson n’est plus impliqué, mais nous savons qu’il conservera un crédit de producteur exécutif, qui est plus cérémonieux qu’autre chose. La dernière fois que nous avons entendu, le script provenait de Jade Halley Bartlett, un inconnu, bien que le directeur de remplacement éventuel puisse vouloir donner son propre cachet aux choses.

Tout ce que nous savons au sujet de Multiverse of Madness, c’est qu’il découle directement des événements de WandaVision, et que l’utilisation de multiples réalités alternatives l’a vu étiqueté comme peut-être l’entrée la plus importante dans la phase quatre du MCU. En dehors des quatre rôles principaux, personne d’autre n’a encore été officiellement ajouté à l’ensemble, mais il y aura sans aucun doute beaucoup de rôles de soutien à remplir.

Presque tous les personnages majeurs que Marvel a à leur disposition ont été liés à un camée à un moment donné, y compris Deadpool et Hugh Jackman’s Wolverine. En outre, hier, la nouvelle que Marvel a lancé un casting pour quelqu’un décrit de manière très similaire à Miss America a été annoncée.La dernière rumeur indique maintenant que le méchant Namor pourrait être un autre nom à envisager pour apparaître dans le multivers du film.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que Marvel puisse récupérer les droits sur le sous-marin d’Universal, et même s’ils ne l’ont pas fait, le studio est libre de l’utiliser comme personnage secondaire de la même manière que Hulk. Outre, Docteur étrange dans le multivers de la folie est l’occasion idéale pour faire ses débuts avec quelques nouveaux visages pour voir comment les fans et le grand public réagissent, surtout quand quelqu’un comme Namor a beaucoup de similitudes superficielles avec Aquaman de Jason Momoa et les non-initiés.