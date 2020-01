Le docteur Strange dans le multivers de la folie aurait présenté [SPOILERS] Dans le MCU

Malgré la récente perte du réalisateur Scott Derrickson, apparemment à la suite de désaccords sur le ton du film avec Kevin Feige, et n’ayant pas encore embauché un remplaçant, Docteur étrange dans le multivers de la folie est toujours prêt à commencer le tournage en mai. Avec le début de la production imminente, l’embauche de quelqu’un pour prendre le relais derrière la caméra n’est qu’un des soucis de la suite. Il y a aussi la petite question de remplir le reste du casting, avec seulement Benedicts Cumberbatch et Wong confirmés pour revenir aux côtés d’Elizabeth Olsen et Rachel McAdams.

De toute évidence, la deuxième aventure solo du Sorcier Suprême va nécessiter un assez grand ensemble en place, étant donné que le titre indique clairement que le suivi se déroulera sur plusieurs réalités alternatives. Le multivers de la folie serait également extrêmement important pour l’univers cinématographique Marvel, et marquera le début des films et des émissions de télévision de la franchise en harmonie, les événements de WandaVision devant faire partie intégrante de l’expansion du monde de Doctor Étrange.

Il y a déjà eu beaucoup de rumeurs sur l’éventail pratiquement infini de personnages passés, présents et futurs qui pourraient potentiellement apparaître à un moment donné, et maintenant, le dernier rapport indique que America Chavez, également connue sous le nom de Miss America, pourrait être définie pour son MCU début. Cela vient du Jeremy Conrad, parfois fiable, de MCU Cosmic, qui dit que le film cherche une adolescente hispanique pour jouer un rôle de soutien féminin.

Bien que cela ne confirme évidemment rien, Miss America est l’un des noms que Marvel Studios cherche à apporter depuis un certain temps maintenant. Sans oublier que l’une des plus grandes forces de Docteur étrange dans le multivers de la folie“Le récit qui plie la réalité est que s’il y a un dispositif ou un personnage de l’intrigue que les fans n’aiment pas, ce qui est toujours une possibilité étant donné le jeu croissant de plusieurs blockbusters de haut niveau ces jours-ci, alors le reconnecter devient une tâche relativement simple.

En revenant à Chavez cependant, et on ne sait pas quel rôle elle jouerait si c’est bien elle pour laquelle ils jouent, mais dès que nous aurons des informations supplémentaires, nous serons sûrs de vous le faire savoir.