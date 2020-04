Le documentaire de Kedi a tous les chats dont vous avez besoin / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Kedi

Où vous pouvez le diffuser: YouTube Premium et Kanopy et (tout ce dont vous avez besoin est une carte de bibliothèque)

Le Pitch: Des centaines de milliers de chats errent librement dans la métropole d’Istanbul. Pendant des milliers d’années, ils ont erré dans et hors de la vie des gens, devenant un élément essentiel des communautés qui rendent la ville si riche. Ne revendiquant aucun propriétaire, ces animaux vivent entre deux mondes, ni sauvages ni apprivoisés – et ils apportent joie et but aux personnes qu’ils choisissent d’adopter. À Istanbul, les chats sont les miroirs des gens, leur permettant de réfléchir à leur vie d’une manière que personne d’autre ne pourrait.



Pourquoi est-il essentiel de regarder: Étant donné que nous ne voyagerons probablement nulle part au cours des prochains mois, vous pourriez obtenir un répit de vivre par procuration à travers l’objectif de Kedi, car il met en lumière Istanbul, en Turquie. Non seulement la ville est magnifique en soi, mais elle a un bonus pour les amoureux des chats. Istanbul abrite des milliers de chats errants qui parcourent la ville. Partout où vous allez, il y a des chats errants. Ils traînent à l’extérieur des charcuteries, allongés sur des capots de voiture chauds, assis sur des quais désireux de pêcher, et vraiment allongés là où ils veulent, même (et parfois surtout) si c’est à la manière de quelqu’un. Ce sont des chats! Et je les aime!

Kedi montre des dizaines de chats vivant à Istanbul, mais il se concentre en particulier sur sept d’entre eux, nommés Sari, Duman, Bengü, Aslan Parçasi, Gamsiz, Psikopat et Deniz. Vous vous émerveillerez devant les magnifiques images de ce réalisateur Ceyda Torun capturé en utilisant un gréement spécial qui lui a permis, avec son équipage, de tirer au niveau des yeux des chats dans les rues. Vous les suivrez alors qu’ils se promènent dans les rues publiques vers les jetées voisines jusqu’aux résidences privées où ils sont accueillis.

En plus de regarder ces adorables félins vivre leur meilleure vie, il est tout aussi agréable de voir les gens qui vivent dans ce royaume des chats. Kedi ne fait pas appel à des experts en chats ou à des vétérinaires ou quelque chose comme ça. Au lieu de cela, il s’appuie sur la perspective de vraies personnes, comme un propriétaire de restaurant qui laisse traîner l’un des chats car cela aide à garder les souris hors de son établissement. Un autre homme raconte comment un chat en particulier n’aime pas être un animal de compagnie d’une manière douce. Ce chat veut des animaux rugueux, comme des massages, et il l’envoie sur la lune.

Beaucoup de chats doux et affamés pullulent autour d’une femme qui prend le temps de cuisiner du poulet frais et se promène dans la ville pour fournir de la nourriture aux chats errants. Cela semble être thérapeutique pour elle, car les chats lui apportent de la joie qui aide à écraser la douleur qu’elle contient. Un autre s’arrête tous les jours près de l’appartement d’une femme en grimpant à un arbre près de sa fenêtre, en venant chercher de la nourriture et de l’affection, puis en partant pour le reste de la journée.

Mais tous les chats ne sont pas si gentils. Il y a un chat étiqueté comme “le psychopathe du quartier” qui s’en prend aux gens qui s’approchent trop d’un café. Elle n’est même pas gentille avec les autres chats, choisissant de pousser son compagnon masculin à l’écart quand il est temps de manger. Elle n’aura pas non plus d’autres chats qui essaieront de se connecter avec son homme-chat, et elle n’a pas peur de prendre des coups et de les siffler. Elle est méchante, mais je l’aime toujours du monde entier.

Kedi peut être un peu aigre-doux lorsque vous commencez à voir que la modernisation et la construction d’appartements de grande hauteur à Istanbul commencent à affecter la population de chats, ce qui leur donne moins d’endroits pour se promener librement et profiter du soleil. De plus, le grand nombre de chats peut être écrasant, et tous ne sont pas aussi chanceux en matière de survie. Mais même ainsi, c’est un aperçu réconfortant d’un royaume de chats qui est fascinant à voir de leur point de vue. Cela constituerait une excellente double fonctionnalité avec le prochain documentaire sélectionné par SXSW, We Don’t Deserve Dogs, dont vous pouvez en savoir plus ici.

