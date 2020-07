Le documentaire doit s’adapter à l’expérience du cinéma et s’éloigner du journalisme: Herzog

▲ Dans une foule, un homme rencontre une jeune femme et lui dit qu’elle est son père, une partie du film du réalisateur allemand.Photo Lena Herzog

Gonzalo Lira

Spécial pour La Jornada

Journal La Jornada

Samedi 4 juillet 2020, p. 5

Un homme au milieu d’une foule rencontre une adolescente. Il lui assure qu’il est son père et justifie des années d’absence pour compenser sa rupture. Après avoir passé l’après-midi ensemble, flâné parmi les cerisiers et photographié chaque instant avec leur téléphone portable, ils acceptent de poursuivre les retrouvailles. C’est ainsi que passent les premières minutes de Family Romance, LLC, la plus récente œuvre de fiction du controversé Werner Herzog, où les apparitions sont vues sans jugements de valeur et dans le cadre de la vie quotidienne.

En quelques secondes de cette séquence d’ouverture, nous découvrons que tout a été un montage. Non seulement pour le spectateur qui, confus par son esthétique à petit budget et ses ressources numériques, pourrait penser qu’il s’agit d’un documentaire de plus du réalisateur, mais aussi pour les personnages de l’histoire dont nous sommes témoins.

L’homme mentionné est Ishii Yuichi, qui joue un personnage avec le même nom et la même profession. C’est le propriétaire d’une entreprise qui loue des gens pour faire semblant d’être quelqu’un d’autre, selon les circonstances.

Tout comme il a été embauché pour se faire passer pour le père du jeune Mahiro ou comme un photographe harcelant une fille qui prétend être célèbre, un autre de ses collègues peut être vu se faire passer pour le mari alcoolique d’une femme qui préfère avoir une mère porteuse avant être humilié socialement lors d’une fête de famille. Des cas comme ceux-ci sont traités par la société qui donne son nom au film et qui, aussi surprenant que cela puisse paraître pour beaucoup, opère en fait au Japon, où Herzog a filmé en secret toute l’histoire.

Forcé par les innombrables difficultés bureaucratiques pour lesquelles chaque cinéaste a préféré éviter de faire un film sur le territoire japonais, Herzog finit par faire la partie esthétique de son discours, nous montrant des images comme sorties d’une vidéo amateur réalisée avec des téléphones portables et sans éclairage professionnel. Ce que ces éléments techniques – ou leur absence – finissent par ajouter à l’histoire d’Ishii, c’est une touche d’artificialité qui sous-tend un commentaire sur les masques que les humains utilisent pour se rapporter les uns aux autres.

Jeu de fumée et de miroirs

Si chaque acte est une simulation à l’ordre de nos besoins sociaux, que l’on peut aussi capter et partager aujourd’hui à partir d’un appareil technologique, quelle trace véritablement humaine reste en nous et quel rôle joue l’art dans ce jeu infini de fumée et des miroirs que nous confondons avec une «vraie vie»?

À cet égard, Werner Herzog nous a parlé du lancement de Family Romance, LLC, qui peut désormais être considéré comme une partie en streaming du catalogue MUBI Mexico, après avoir visité des festivals internationaux tels que Cannes, France.

–Le film peut être analysé comme un commentaire sur l’art de faire semblant. Le cinéma, c’est représenter la réalité et faire semblant de la voir, même le cinéma documentaire ou ce film, qui est un mélange basé sur quelque chose de réel …

« Désolé de vous interrompre, mais ce n’est pas un mélange. » C’est un film de fiction avec un scénario, une mise en scène et de nombreux essais. Ce qui se passe, c’est qu’il est si authentique que les gens pensent que c’est un documentaire.

–Mais les personnages sont réels, même s’ils sont dans une fiction…

« Je ne le vois pas nécessairement de cette façon. » Parce que, même si j’avais déjà entendu parler de ce type d’entreprises, comme Family Romance, 85% du film a été inventé par moi. Les histoires sont les miennes. Donc, bien que ce soit encore une représentation de quelque chose qui existe, ce que vous voyez est l’interprétation de ce que j’imagine à partir de cette réalité.

– Nous, les humains, portons des masques pour presque tout ce que nous faisons et le film parle d’un travail spécifique, où vous prétendez être quelqu’un d’autre pour vous impliquer dans la vie de quelqu’un d’autre. Considérez-vous que tout ce que nous vivons fait partie d’un acte?

-Clair. C’est la façon naturelle de vivre en société. Nous jouons tous un rôle et une grande partie de ce que nous faisons est une performance. Sur Facebook, par exemple, tout le monde montre une interprétation d’eux-mêmes. Les parents le font également devant leurs enfants, en leur parlant différemment qu’à un adulte. Et est-ce qu’une grande partie de ce que nous faisons est un montage. Ce n’est pas une nouveauté que nous déléguions à d’autres nos rôles dans une famille ou la nôtre. Un exemple est les baby-sitters, car ils remplacent la place des parents afin qu’ils puissent quitter la maison et nous les payons pour leur travail.

« Donc, nous faisons semblant tout le temps? » Existe-t-il une identité propre ou non?

-Je ne sais pas. Peut-être dans l’inconscient, même si les rêves sont une représentation. Mais au moins dans les sociétés, nous sommes tous des interprètes d’une manière ou d’une autre.

– En pensant à un film comme Family Romance, LLC, où vous nous montrez une fiction inspirée de votre interprétation d’une réalité dans laquelle ces rôles existent de facto, diriez-vous que quelque chose de «réalité» a été perdu entre ces couches?

-Je ne le crois pas. Parfois, le contraire se produit. Parce que lorsque vous êtes vraiment un bon cinéaste, vous améliorez les réalités en jeu. C’est ainsi que quelque chose est réalisé qui illumine le spectateur. Cela vous aide à vous rapprocher d’une vérité.

– Pensez-vous que cela ne plaît pas au cinéma? Considérez-vous que la réalité ne nous suffit pas et que nous recherchons le moyen le plus agréable de l’améliorer?

-C’est comme ca. L’art est une réalité inventée. C’est là que réside la beauté du cinéma, de la littérature, de la poésie et de la musique. Ce sont des choses qui nous éclairent et nous permettent de franchir une étape au-delà des faits. Cela arrive dans le cinéma documentaire, quand on pense que la seule chose qui compte, ce sont les faits et les données réelles. Pour moi, c’est une erreur.

«Le cinéma documentaire – ajoute Herzog – doit s’éloigner de cette idée, il doit être dissocié du journalisme et des faits concrets, car il doit s’adapter à l’expérience cinématographique. C’est pourquoi les gens réagissent si bien à mes documentaires.

Si l’art portait sur des faits, le livre le plus important serait l’annuaire téléphonique, car il est composé de millions d’entrées avec des informations précises. Nous pouvons avoir des pages et des pages sur n’importe qui, dit M. Smith; votre adresse serait correcte, tout comme votre téléphone. Mais alors qu’un annuaire peut nous fournir toutes ces informations sur M. Smith, il ne peut jamais nous dire pourquoi il pleure seul tous les soirs.

–Et comment cela améliore-t-il notre expérience humaine? Comment quelque chose qui n’est pas réel peut-il nous rapprocher de quelque chose d’aussi intime que l’âme?

– Je vais vous dire quelque chose que je dis toujours pour illustrer cette idée. Michel-Ange a réalisé La Pietà (la sculpture de la piété au Vatican), que je considère comme la plus belle sculpture jamais réalisée. C’est l’image de la Vierge Marie tenant le Christ récemment descendu sans vie de la croix. Si vous regardez le visage de Jésus, vous pouvez identifier son tourment mais, surtout, vous pouvez voir qu’il est un homme de 33 ans, tandis que Marie semble plus jeune, bien qu’elle soit sa mère.

« Faut-il accuser Michel-Ange de nous avoir donné de fausses nouvelles? Tu nous trompes? Est-ce un menteur? Ou modifie-t-il les faits pour nous donner une vision plus profonde de Marie et de la souffrance de Jésus? Parce que c’est ce que je fais. C’est ce que le cinéma doit toujours faire. »