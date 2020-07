Le documentaire du jeu vidéo classique «TonyHawk’s Pro Skater» a une date de sortie

Si nous nous tournons pour voir les années 90 bien-aimées, nous trouvons tellement de bijoux qu’il nous serait impossible de commencer à les nommer. Ce n’est que dans le monde des jeux vidéo qu’il existe plusieurs titres qui nous frappent savoureusement à la télévision. Ceux qui ont fait croire à chaque mère que «ces jeux sont nuisibles». Là-bas, celui qui mérite vraiment d’être mentionné pour son succès et son histoire est le Tony Hawk’s Pro Skater.

Faire semblant que je suis un surhomme – L’histoire du jeu vidéo Tony Hawk

À la surprise et au plaisir des fans du jeu – qui ont déjà essayé sans succès un tour de Hawk – Wood Entertainment a annoncé la date de sortie de Faire semblant que je suis un surhomme – L’histoire du jeu vidéo Tony Hawk, le documentaire qui racontera l’histoire de la série de jeux vidéo bien-aimée.

Le documentaire, du réalisateur Ludvig Gür, couvre le voyage de Tony Hawk grâce à la création de sa série de jeux à succès avec Neversoft, et comment la série a ravivé la culture des planchistes et gagné 1,4 milliard de dollars dans le monde.

Le documentaire sortira numériquement sur 18 août, moins d’un mois avant que le remasterisé très attendu n’ait frappé les magasins le 4 septembre. Les fans trouveront également un cadeau dans le titre du documentaire, qui fait référence à la chanson. Goldfinger « Superman » apparaissant sur la bande originale du premier opus.

Prétendre que je suis un surhomme – L’histoire du jeu vidéo Tony Hawk comprendra des images et des interviews jamais vues auparavant avec le légendaire Tony Hawkainsi qu’avec d’autres icônes de skate comme Steve Caballero, Rodney Mullen, Chad Muska et Jamie Thomas, qui apparaîtront tous dans le prochain jeu remasterisé.

Remasterisation de «Tony Hawk’s Pro Skater»

À la mi-mai, nous avons appris – ce qui nous a fait nous sentir 20 ans plus jeunes – que les classiques Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 serait remasterisé. Ces versions du jeu vidéo ils seront une copie fidèle nous jouions à cette époque mais avec l’avantage de la technologie actuelle. Les patineurs et les scènes utiliseront désormais des images 4K.

Le remastering comprendra tous les niveaux, patineurs et astuces originaux des deux premiers matchs. Les fonctionnalités du reste de la franchise seront également incluses, y compris les inversions, les tricheurs, les plantes murales et le support multijoueur en ligne. Le mode Créer un parc, un favori des fans, sera également de retour et permettra aux joueurs de partager leurs parcs de skate personnalisés avec des amis.

Comme cerise sur le gâteau, toutes les chansons originales présentées dans les jeux seront retournées dans ces nouvelles versions. Ils seront libérés pour PlayStation 4, Xbox One et PC. On ne sait pas encore s’il y en aura pour les consoles de nouvelle génération Xbox Series X et PlayStation 5.