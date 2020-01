Le documentaire Killer Inside de Netflix raconte son ascension et sa chute – HITC

Cette œuvre éclairante est un incontournable pour les passionnés de documentaire.

Un nouveau documentaire Netflix encourage le public à considérer la valeur nette d’Aaron Hernandez.

Peu importe “nouvelle année, nouveau moi.”

Tout est question de «nouvelle année, nouvelle frénésie!» Le service de streaming populaire a connu une année vraiment incroyable en 2019, proposant une gamme de grandes séries et même quelques films nominés pour le meilleur film aux prochains Oscars.

En réfléchissant à la sortie de l’année précédente, il devient immédiatement évident à quel point le travail documentaire qu’ils ont produit est formidable. Cela vaut la peine de mettre en avant American Factory, Tell Me Who I Am, Homecoming, Don’t F ** k With Cats: Hunting an Internet Killer et The Black Godfather, mais il y avait bien plus que cela.

Cette année, le streamer ne perd pas de temps et a récemment dévoilé Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez.

Aaron Hernandez # 81 des New England Patriots célèbre un touché de 12 yards au troisième trimestre contre les Giants de New York lors du Super Bowl XLVI au Lucas Oil Stadium le 5 février…

Tueur à l’intérieur: l’esprit d’Aaron Hernandez

Cette série limitée de trois épisodes relate la montée et la chute de l’ancienne star de la NFL, Aaron Hernandez.

À travers des interviews, des séquences et au-delà, le documentaire examine en détail comment il est passé d’un joueur de superstar à un tueur reconnu coupable.

En 2013, le cliché des Patriots a été arrêté et accusé du meurtre d’Odin Lloyd, qui sortait avec la sœur de sa fiancée. Comme prévu, cela a conduit l’équipe à le laisser partir. En 2015, il a été accusé de meurtre au premier degré et rapidement condamné à la prison à vie.

Mais ce n’était pas tout. Après avoir été inculpé pour le double homicide de Safiro Furtado et Daniel de Abreu en 2012, il a finalement été acquitté en 2017. Cependant, quelques jours après le procès, il a été retrouvé décédé dans sa cellule de prison et la cause du décès a été déterminée comme un suicide.

À la suite de son décès, il a reçu un diagnostic de CTE (encéphalopathie traumatique chronique).

Valeur nette d’Aaron Hernandez

Comme l’a souligné Cheatsheet, la valeur nette d’Aaron Hernandez à son décès était de 50 000 $. La source note également que sa succession était évaluée à 0 $.

Le public documentaire n’a pas tardé à spéculer sur sa valeur nette, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de sa renommée et de son statut avant les charges.

Le chiffre peut sembler assez surprenant, mais il peut être facilement expliqué…

Aaron Hernandez est escorté dans la salle d’audience du tribunal de district d’Attleboro pour son audition le 22 août 2013 à North Attleboro, Massachusetts. Ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre, Aaron…

Où est passé l’argent?

Il y en avait plein à l’horizon!

Comme indiqué par la source précédente (Cheatsheet), il a en fait signé un contrat de 40 millions de dollars sur sept ans avec les Patriots en 2012. Cela comprenait également un bonus de signature de 12,5 millions de dollars – pas mal du tout.

Cela signifiait qu’il aurait gagné environ 1,3 million de dollars en 2014 et progressivement, cela aurait augmenté chaque année, pour arriver à une estimation impressionnante d’environ 6 millions de dollars en 2017.

Là encore, cela n’a pas fonctionné exactement de cette façon. Les Patriots l’ont laissé tomber après que les charges et les avenants de Puma, CytoSport et Muscle Milk ont ​​été annulés. Quant à l’argent qu’il avait déjà, la majorité de celui-ci a été payé au fil des ans.

