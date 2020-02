Le documentaire Pro Skate de Tony Hawk a déjà une date de sortie

Nous n’aurons peut-être pas bientôt un remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et Tony Hawk’s Pro Skater 2, mais nous le faisons nous aurons un film documentaire qui nous racontera tout sur la création des premiers jeux de la série. Le documentaire s’appelle Pretending I’m Superman et, bien sûr, il présentera des interviews de Tony Hawk et d’autres patineurs professionnels qui ont participé aux titres classiques. En outre nous avons déjà une date de première documentaire.

Tony Hawk a posté une affiche sur son compte Instagram où il révèle que faire semblant que je suis Superman sera présenté le 29 février de cette année au Mammoth Film Festival, qui aura lieu en Californie, aux États-Unis. UU. Tony Hawk et Rodney Mullen assisteront à la première.

Le film de Tony Hawk est en production depuis 2016 avec le réalisateur Ralph D’Amato et le cinéaste suédois Ludvig Gur. Le titre du documentaire Pretending I’m a Superman s’inspire d’une des chansons de la bande originale, “Superman” du groupe Goldfinger. Le film racontera comment la série de jeux vidéo a donné une nouvelle vie au skateboard dans les années 90 après avoir été dans un endroit difficile en raison d’une baisse de sa popularité. Bien sûr, nous verrons Tony Hawk et d’autres patineurs professionnels qui sont sortis dans les jeux classiques des années 90 et les premiers dosmiles.

Malheureusement, nous ne savons pas quand le film sortira dans le reste du monde, ni s’il arrivera un jour. La verriez-vous? Vous attendez-vous à ce qu’elle arrive au pays? Dites-le nous dans les commentaires.

