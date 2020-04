Le dollar ouvre la semaine à 24,90 pesos

Mexico.- Même si les portes continuent d’être fermées par le gouvernement fédéral, nous continuerons d’insister sur les intérêts des travailleurs, la protection de l’emploi, les salaires et la continuité de toutes les entreprises, a rapporté Carlos Salazar Lomelín, président du Conseil de coordination des entreprises (CCE). .

Lors d’une conférence de presse virtuelle, Salazar Lomelín a déclaré qu’ils continueront à être fermes et clairs tout en annonçant un énorme appel à plus d’un millier d’organisations commerciales “où nous essaierons de présenter toutes les options, en recherchant la solidarité de chaque chaîne du pays, du secteur de l’exportation, commerciaux, primaires, banquiers, syndicats, pour essayer de protéger autant que possible les travailleurs du Mexique.

La vision du secteur agroalimentaire dans le pire des cas, est de continuer avec la chaîne d’approvisionnement, nous avons des stocks suffisants pour l’approvisionnement alimentaire, cependant, la question de la sécurité est le talon d’Achille, “là si nous pouvions être en difficulté, nous réitérons l’appel au gouvernement pour garantir des conditions de sécurité et avec cela il ne manquera pas de nourriture dans ce pays », a déclaré Bosco de la Vega, président du Conseil national de l’agriculture.

Pour sa part, Nathan Poplawsky, président de la Chambre nationale de commerce, a indiqué que la consommation avait chuté de 80%, de toute évidence 20% de la consommation restant, ce qui fait presque entièrement référence aux nécessités de base, à l’alimentation et à l’hygiène, qui ils doivent être achetés pour leur propre subsistance, donc si cela devait prendre fin, ce serait plus que critique de la situation.

Pour sa part, José Manuel López Campos de Concanaco, a souligné que dans le dernier rapport du 17 au 31 mars, environ 243 500 millions de pesos auraient été perdus en raison de la fermeture des magasins et des services.

Pour cette raison, a-t-il ajouté, ils ne peuvent toujours pas parler de pertes d’emplois ou de licenciements massifs, car les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises tiennent le plus possible “nous sommes dans la première partie de cette éventualité, nous parlons de l’emploi formel de 21 millions de titulaires de droits, dont environ 80% sont composés du personnel de ces petites et moyennes entreprises, où nous pourrions avoir un grand nombre de chômeurs ».

Ils ont convenu que les emplois formels sont ceux qui sont répertoriés sur l’IMSS, qui sont ceux qui paient des impôts, qui à leur tour permettent les dépenses publiques, c’est-à-dire; si ces emplois formels sont perdus, ils iront tous aux groupes qui reçoivent l’aide du gouvernement, et le déversement économique dépasserait 2 milliards de pesos par jour, avec plus d’un million de pertes d’emplois formels.

Quant au secteur tertiaire, où il y a plus d’entreprises, il y a environ 336 000 918, micro et très petites entreprises, qui ont tendance à être très peu capitalisées, qui n’ont pas la possibilité d’accéder au crédit et qui ont souvent des dettes (… ) Nous ne pouvons pas demander aux petits propriétaires de ne plus recevoir leurs seules sources de revenus, dans le cas des revenus, mais comme pour les grands propriétaires, ils négocient avec leurs clients, qui auraient également besoin du soutien du gouvernement .

Seven24.mx

ebv