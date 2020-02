Le double cascadeur de Daisy Ridley était tout aussi excité de devenir un Jedi qu’elle l’était

Les cascades doublent de plus en plus dans l’actualité alors que des célébrités, telles que Brie Larson, mettent en lumière leur importance et leur mérite. De nombreuses stars font pression pour que les Oscars incluent des catégories de récompenses de cascade, et les médias et les blogs ont mangé des photos de célébrités côte à côte avec leurs doublures de cascade et de corps.

Daisy Ridley a obtenu un nouveau doublé de cascades dans le dernier opus de Star Wars, The Rise of Skywalker, et tout comme Ridley, elle était au-delà de l’excitation de devenir un Jedi.

Quelques spoilers mineurs pour les scènes de Star Wars: The Rise of Skywalker étaient à venir.

Le doublé de Daisy Ridley dans «Star Wars: The Rise of Skywalker»

Daisy Ridley | Albert L. Ortega / .

Daisy Ridley a certainement travaillé dur pour devenir un Jedi, et cela se voit dans les films. Ses activités de formation comprenaient le kickboxing, l’escalade, la musculation et l’entraînement cardio, et bien sûr, elle a dû apprendre à manier son sabre laser. Elle a fait la majorité de ses cascades, mais il y avait juste certaines choses qu’elle ne pouvait pas faire, comme le fameux backflip vu dans la bande-annonce du film.

Dans une interview avec USA Today, dit-elle de la bascule, « Je l’avais appris version, mais il y avait un risque de briser les chevilles, donc je ne pouvais pas faire la chose complète. Mais il y a un peu dans le film où tu me vois à l’envers. C’est drôle parce que j’ai fait 95% de mes (cascades), mais c’est la seule chose que je n’ai pas complètement faite. Les gens me disent: «Oh, c’est trop cool» et je me dis «Ugh». »

Pour ceux qui ont vu le film, il y a aussi la petite affaire de la scène où elle doit se battre avec elle-même. Comment les cinéastes et Ridley ont-ils réussi? Entrez stunt double Caitlin Dechelle.

Comment Caitlin Dechelle est-elle devenue un doublé acrobatique?

Grâce à l’augmentation du nombre de films de super-héros féminins, les doublures de cascadeurs comme Caitlin Dechelle sont de plus en plus demandées et largement connues. Dechelle a doublé pour Gal Gadot dans Wonder Woman et est apparue dans des clips musicaux dans le cadre de l’équipe de Taylor Swift, pour ne citer que quelques-uns de ses crédits.

Elle a fait ses débuts dans les arts martiaux dans des circonstances malheureuses: son frère a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau, et pendant que ses parents prenaient soin de lui, elle a commencé à s’entraîner comme un moyen de rester occupé. Dans une interview avec Elle, elle a partagé: «Je me suis entraînée dans trois styles différents tout au long de ma carrière en arts martiaux, le Kenpo chinois, le Goju-Ryu japonais et le Taekwondo. J’ai obtenu ma ceinture noire à Taekwondo à 14 ans, puis je suis devenu compétent avec toutes les armes possibles. J’ai choisi l’épée comme spécialité. »

Son père a été d’une grande aide, même s’il n’a jamais pratiqué les arts martiaux lui-même, lui donnant son avis sur sa forme et ses performances. Dechelle attribue également Jackie Chan comme son mentor.

Pourquoi Caitlin Dechelle a-t-il été choisi pour doubler pour Rey dans «The Rise of Skywalker»?

C’est la compétence de Dechelle non seulement dans l’épée mais aussi dans le personnel et les autres armes ainsi que dans son type de corps similaire qui lui a valu le rôle de double de Rey. En parlant du processus de tournage de la scène où Rey se bat, Dechelle a déclaré: «Un jour, elle était claire et j’étais sombre. Le lendemain, j’étais clair et elle était sombre. C’est devenu déroutant, mais nous en rions et en plaisantons toujours. “

Dechelle revient sur son temps comme un petit dicton surréaliste: «Il y a eu ce moment debout sur le plateau tenant le sabre laser et je me suis dit:« Oh snap, je suis un Jedi! J’ai un sabre laser! “C’était tellement réel.”

Dechelle a deux projets actuellement en post-production, y compris pour doubler Betty Gilpin dans l’action à venir thriller The Hunt. Elle a également déclaré qu’elle continuerait dans l’univers Star Wars, doublant pour un personnage de The Mandalorian, en streaming sur Disney +, mais ne pouvait pas encore dire de qui il s’agissait. Une chose est sûre, elle continuera d’impressionner le public avec ses incroyables compétences, même si beaucoup ne verront peut-être jamais son visage.