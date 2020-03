Le doubleur de Saint Germain est une légende de l’écran anglais! – HITC

Saint Germain est arrivé à Castlevania et le doubleur va probablement se révéler familier.

À l’approche de l’adaptation, les espoirs seront toujours élevés.

Il y a une pression pour impressionner et attirer ceux qui sont nouveaux dans la propriété, mais aussi, il est important de gagner les fans existants.

Heureusement, même les plus grands admirateurs de Castlevania n’auraient pas pu imaginer la série télévisée s’avérer aussi bien.

La série animée passionnante est basée sur les jeux vidéo Konami du même nom, amenant à l’écran des personnages qui occupent déjà une place spéciale dans le cœur de beaucoup. Il est apparu pour la première fois sur les écrans en 2017 et il était très clair assez rapidement que c’était ainsi que cela aurait dû être fait.

Il était en fait destiné à être un long métrage au début, mais il a eu du mal à se concrétiser pendant des années, mais honnêtement, le voir développé comme un conte épisodique nous rend heureux que cela n’ait pas fonctionné.

La saison 3 a récemment fait son chemin vers Netflix, avec beaucoup de surprises, on pourrait ajouter…

Castlevania: acteur de voix de Saint Germain

L’acteur voix Saint Germain dans Castlevania n’est autre que Bill Nighy.

La saison 3 marque le retour de nombreux grands interprètes avec lesquels nous nous sommes familiarisés, tous exerçant une fois de plus leurs talents vocaux dans des rôles repris.

Cependant, l’une des meilleures choses à propos du nouveau lot d’épisodes est les nouveaux arrivants qu’ils ont réussi à embarquer, avec des gens comme Jason Isaacs à bord en tant que juge. Il est bien connu pour jouer Lucius Malfoy dans la franchise Harry Potter, et sa présence sur Castelavania a été chaleureusement accueillie, tout comme Bill’s.

L’acteur anglais de 70 ans le définit comme Saint Germain, un magicien voyageur énigmatique et mystérieux.

Ici, le personnage est très lâchement adapté du jeu Castlevania 2005: Curse of Darkness. C’est intéressant ce qu’ils font avec lui, et avec Bill Nighy qui possède l’une des meilleures voix de l’industrie, il a brillamment racheté.

Bill Nighy: Films et séries télé

Pour ceux qui ne connaissent pas trop son travail, il convient de souligner certains des nombreux projets remarquables auxquels il a participé tout au long de sa carrière.

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur les écrans dans un épisode de la série télévisée 1976 Softly Softly: Task Force (il a joué Albert Blake).

Depuis lors, il y a eu une multitude de rôles incroyables dans des films comme Harry Potter et les reliques de la mort: partie 1 (ministre Rufus Scrimgeour), Valkyrie (général Friedrich Olbricht), Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest (Davy Jones), Hot Fuzz (rencontré l’inspecteur en chef), Shaun of the Dead (Philip), Love Actually (Billy Mack) et Underworld (Viktor).

Ce n’est que la pointe de l’iceberg – au total, il est crédité de 147 projets!

Bill Nighy assiste à la conférence de presse «Minamata» lors de la 70e Berlinale International Film Festival Berlin au Grand Hyatt Hotel le 21 février 2020 à Berlin, Allemagne.

Les fans réagissent à Bill Nighy à Castlevania

Compte tenu de l’amour qu’il y a pour l’acteur, il n’est pas surprenant que la décision de casting ait été à la fois surprise et excitée par le public.

Allez… c’est Bill Nighy!

Découvrez une sélection de tweets:

