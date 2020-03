Le Dr Oz filme des segments de «The Dr. Oz Show» de la maison après que les employés ont été testés positifs pour le coronavirus

Pour de nombreux téléspectateurs, The Dr. Oz Show a été une source majeure d’informations sur les coronavirus. Maintenant que la pandémie du coronavirus, ou COVID-19, occupe une grande partie de notre espace cérébral, le Dr Oz a soutenu que les médecins de la télévision sont dans une position unique pour diffuser des connaissances utiles sur la santé. Mais maintenant, The Dr. Oz Show a dû arrêter la production après que l’un des membres de son personnel ait été testé positif à la maladie virale. Cependant, le Dr Oz continuera de mettre à jour ses téléspectateurs depuis chez lui.

Un membre du personnel de «The Dr. Oz Show» est positif pour COVID-19

Dr .. Oz | Roy Rochlin / .

Récemment, Variety a rapporté que quelqu’un qui travaille sur The Dr. Oz Show est tombé malade. Une source du talk-show a partagé avec Variety que l’employé «avait un peu de toux, et quelqu’un l’a entendu tousser et l’a renvoyé chez lui». Le membre du personnel du Dr. Oz Show a été renvoyé chez lui.

Le Dr Oz est en fait la personne qui a convaincu cet employé de passer un test pour COVID-19. Après avoir été testé positif, l’émission a annulé le tournage en studio.

“L’émission syndiquée quotidienne a eu son dernier jour en studio mercredi, date à laquelle l’émission a découvert que l’employé avait été diagnostiqué”, a rapporté Variety. Ils ont extrapolé que le Dr Oz et le membre du personnel du talk-show n’avaient pas eu de contact au cours des dernières semaines.

“L’espace de bureau où l’employé était situé se trouve dans un bâtiment séparé du studio, donc ni le Dr Oz ni aucun de ses employés de production n’ont été en contact avec l’employé qui s’est révélé positif”, ont-ils expliqué.

La production est toujours arrêtée, par mesure de précaution.

Les enregistrements du Dr Oz montrent des segments de la maison

Le Dr Oz est l’un des nombreux animateurs de talk-show de fin de soirée et de jour qui ont arrêté de tirer. Maintenant, le Dr Oz se filmera à la maison pour fournir des informations à jour sur le coronavirus pour The Dr. Oz Show.

Un homme porte un masque en marchant dans la rue le 22 janvier 2020 à Wuhan, province du Hubei, Chine | .

“Dr. Oz filmera des segments de haut niveau à partir d’un home studio où il est configuré avec des capacités Skype et satellite », a rapporté Variety.

Le Dr. Oz Show était heureusement sur le point de fermer son magasin de production, de toute façon. Variety a rapporté que “la série devait se terminer en avril, et ils tournent généralement de six à neuf spectacles par semaine, donc la perturbation ne sera pas aussi importante qu’avec d’autres productions.”

Le Dr Oz dit que son émission est importante pour l’information sur les coronavirus

“Je continuerai de filmer mon émission afin que nous puissions nous concentrer sur la couverture des coronavirus aussi longtemps que possible tout en gardant la sécurité de mon personnel et de mon équipe en tête”, a récemment écrit le Dr Oz dans une chronique de Variety.

Il est important pour Oz de diffuser des informations médicales pratiques. Il a écrit:

Dr Mehmet Oz en 2018 | Noam Galai / .

Si je suis obligé de cesser d’éduquer et d’encourager les Américains à rester fermes dans l’attaque fulgurante du coronavirus, je me rendrai à mon bureau de l’hôpital New York-Presbyterian. Les deux emplois peuvent sauver des vies, et les deux doivent être occupés jusqu’au dernier moment possible.

Le médecin de la télévision a déclaré qu’il utiliserait The Dr. Oz Show pour répondre aux questions médicales que les Américains ont sur le coronavirus.

“Nous avons besoin de destinations médiatiques sur la santé comme mon émission à laquelle les téléspectateurs font confiance afin que les experts et les influenceurs puissent partager leur sagesse avec le public”, a écrit Oz.