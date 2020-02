Le Dr Oz veut faire vomir Mark Wahlberg pendant leur entraînement compétitif

Le Dr Oz veut toute la fumée avec Mark Wahlberg



Au cours des dernières années, Mark Wahlberg est devenu un défenseur de l’adoption d’un mode de vie sain. L’acteur de Boogie Nights inspire même ses pairs et attire l’attention des combattants du MMA avec son physique nouvellement acquis. Cependant, au cours des dernières semaines, le conseiller en santé professionnel et chirurgien cardiaque, le Dr Mehmet Oz a fait la promotion du jeûne intermittent auprès de ses millions d’adeptes dévoués et Mark Wahlberg n’était pas du tout d’accord, déclarant que la méthode de jeûne n’était pas nécessaire, provoquant l’un des bœufs les plus étranges de l’histoire des célébrités. .

Après que le Dr Oz a publié deux vidéos de lui-même en action, Mark Wahlberg a lui-même publié une vidéo dans la salle de gym aux côtés du Dr Christopher Vincent déclarant son mépris pour le jeûne alors qu’il se moquait du gourou de la santé en déclarant:

“Si vous voulez me défier, je vais venir la gueule de bois, manger un gros steak, et vous pouvez faire vos 20 petites pompes avec une seule jambe, votre pullup assisté, je vous le dis, vous aurez besoin d’un défibrillateur quand je serai fini avec vous, d’accord, je suis la vraie chose, c’est 30 ans de formation. Je ne peux même pas prendre mes vitamines et les digérer sans nourriture. Vous devez manger cette nourriture. La nourriture est votre amie. “

Depuis lors, les deux ont échangé leurs coups l’un contre l’autre, mais récemment, Page Six est tombé sur la personnalité de l’auteur / télévision au Blue Jacket Fashion Show et il a révélé à la publication qu’il croyait qu’il pouvait faire en sorte que Mark mange ses mots et jette littéralement les. Le Dr Oz s’est vanté en plaisantant:

“Je me sens confiant, très confiant, extrêmement confiant. Je pense que c’est un bon athlète, il sera un bon perdant. Je veux que le visuel de son petit-déjeuner arrive à la fin de la compétition.”

Alors que l’homme de 59 ans croit sincèrement qu’il a l’endurance, l’endurance et la force nécessaires pour surpasser l’acteur / entrepreneur ciselé de Mark Wahlberg dans la salle de sport, aucune compétition officielle n’a été organisée pour que les autres puissent s’affronter. Cependant, les deux éventuellement avoir à se croiser.

