Le Dr Slump sera publié pour la première fois au Mexique

Editorial Panini vient de nous donner les meilleures nouvelles de cette année: ils publieront mensuellement Dr. Slump, le chef-d’œuvre de l’humour d’Akira Toriyama, que vous connaissez tous en tant que créateur de Dragon Ball. Ils seront de 18 volumes et coûteront 119 pesos chacun.

“Enfin, le manga qui a lancé la carrière d’Akira Toriyama, lauréat du prix Shogakukan pour le meilleur manga Shonen en 1981, arrive au Mexique. Le Dr Slump arrivera cette année, l’histoire d’un petit robot adorable et très ennuyeux nommé Arale.”

Le Dr Slump a été publié pour la première fois en 1980 dans les pages du Shōnen Jump de Shūnen et a alimenté la carrière de Toriyama, qui était auparavant inconnu. En moins d’un an, les aventures d’Arale Norimaki et Senbei ont sauté sur l’écran des filles, faisant de l’auteur une superstar. La popularité de la série n’a pas diminué, même après sa fin en 1984, et n’a pu être éclipsée que par Dragon Ball, la prochaine pièce de Toriyama.

