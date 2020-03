Le drame «America’s Got Talent» aurait affecté Gabrielle Union et la relation de travail de Sofia Vergara

La prochaine saison de America’s Got Talent verra quelques nouveaux visages sur le jury. Sofia Vergara et Heidi Klum devraient remplacer Gabrielle Union et Julianne Hough, qui ont toutes deux été licenciées de l’AGT en 2019 au milieu des informations faisant état d’une culture de travail toxique.

Avant le scandale, Union et Vergara auraient travaillé ensemble sur un projet. Mais des sources affirment dans un nouveau rapport qu’il ne verra peut-être jamais le jour en raison de la tension présumée causée par la décision de Vergara de se joindre à l’émission plutôt que de rester avec Union au milieu de son licenciement d’AGT.

(L-R) Gabrielle Union et Sofia Vergara | Kevin Winter / . Amérique du Nord; Steve Granitz / WireImage

Un récapitulatif des licenciements de Gabrielle Union depuis “America’s Got Talent”

Des rapports ont été publiés en novembre 2019 selon lesquels Union et Hough avaient quitté la série après une seule saison. Ils ont fait partie du jury avec Simon Cowell et Howie Mandel pour la saison 14, qui s’est déroulée de mai à septembre 2019.

On ne sait pas pourquoi Hough a été lâchée, mais des sources ont déclaré que le départ d’Union est intervenu après qu’elle ait parlé de l’environnement de travail. Des sources ont déclaré à Vulture qu’elle se plaignait d’une série d’incidents racistes et d’autres comportements troublants, notamment la prétendue habitude de Cowell de fumer à l’intérieur, ce qui constitue une violation de la loi californienne. Mais au lieu de prendre les mesures appropriées, les dirigeants auraient qualifié l’Union de difficile, l’ont découragée et l’ont finalement licenciée.

NBC et le producteur de séries Fremantle se sont d’abord défendus dans une déclaration partagée avec Vulture. Mais alors que la réaction montait, NBC a lancé une enquête et a promis de «mettre en place de nouvelles pratiques si nécessaire», selon l’Associated Press.

De nouveaux juges se connectent au spectacle

Fin février, NBC a annoncé que Vergara comblerait l’un des sièges vacants pour la saison 15 de l’AGT, qui sera probablement présentée en mai, selon Good Housekeeping.

Avant de signer, elle avait développé un film avec l’actrice Bring It On, selon le site de divertissement Love B Scott. Ils devraient jouer dans le film en tant que parents de deux hommes gays se préparant à se marier, ont déclaré des sources. Mais maintenant que Vergara a accepté de rejoindre l’AGT, le film aurait «été mis en attente indéfiniment».

“[Gabrielle] aimait où ça allait, mais elle ne se voit pas faire [the film] avec elle maintenant », a déclaré une source au point de vente.

Aucun d’eux n’a abordé le rapport au moment de la rédaction de ce rapport. Mais pour laisser Vergara le dire, elle a une bonne raison de se joindre à l’AGT. S’exprimant sur sa décision dans une publication Instagram du 27 février, Vergara a déclaré qu’elle essayait d’explorer de nouvelles choses et espérait représenter pour la communauté Latinx.

Un autre collègue de Gabrielle Union a vécu une situation similaire lors du drame «AGT»

L’animateur de l’AGT, Terry Crews, a également fait la une des journaux après avoir défendu la série et l’a qualifiée de l’une de ses «meilleures» expériences.

Il a fait face à des critiques généralisées et immédiates, de nombreux fans qualifiant ses commentaires de décevants et l’exhortant à soutenir Union comme elle l’a fait lorsqu’il a rendu public des allégations d’inconduite sexuelle en 2017. Au milieu d’un contrecoup croissant, Crews s’est exprimé et a présenté des excuses.

“Je veux que vous sachiez que je n’ai jamais eu l’intention d’invalider votre expérience – mais c’est ce que j’ai fait”, a-t-il écrit dans un tweet à Union. “Je m’excuse. Vous avez traversé beaucoup de choses dans cette entreprise, et avec cela je sympathise avec la lutte pour l’équité et l’égalité sur le lieu de travail. »

“Vous êtes un modèle pour toute la communauté noire et Dans mon désir d’être professionnellement neutre en tant que collègue, j’aurais au moins compris que vous aviez juste besoin de mon soutien”, a-t-il poursuivi.

Union n’a pas beaucoup parlé du drame en public. Mais en février, il a été signalé qu’elle pourrait explorer ses options juridiques après sa sortie de l’émission. En savoir plus à ce sujet ici.