Le drame audio de Sandman rapporté par Neil Gaiman arrive sur Audible – / Film

Beaucoup ont essayé et échoué à s’adapter Neil GaimanLa série de bandes dessinées emblématique L’homme de sable pour le cinéma et la télévision. Bien que ces adaptations semblent désespérément coincées dans l’enfer du développement, voici la meilleure chose suivante: un drame audio Sandman raconté par Gaiman lui-même. Avec une musique et une conception sonore immersive, le drame audio Sandman se dirigera vers Audible cet été, et vous pouvez en entendre un aperçu ci-dessous.

Sandman Audio Drama

Cet été, vous pourrez entendre Neil Gaiman vous lire The Sandman avec une production audio complète d’Audible. Présentée comme une série dramatique audio Audible Original en plusieurs parties, la production espère donner vie à la série de bandes dessinées classiques de Gaiman via «un son méticuleusement conçu et riche en immersion». Voici le synopsis utilisé pour l’adaptation:

Lorsqu’un occultiste tente de capturer l’incarnation physique de la mort dans une affaire pour la vie éternelle, il piège à tort Morpheus, le jeune frère de la mort, le roi des rêves. Après ses soixante-dix ans d’emprisonnement et son évasion éventuelle, Morpheus part en quête de récupérer ses objets de pouvoir perdus et de reconstruire son royaume. De là, commence une des séries de romans graphiques les plus grandes et les plus réussies jamais écrites. Célébré dans le monde entier pour son mélange vibrant de mythe moderne et de fantaisie sombre – qui mêle de façon transparente la fiction contemporaine, le drame historique et la légende – Le Sandman suit Morpheus, et les personnes et les lieux qu’il est touchés, alors qu’il tente de réparer les erreurs cosmiques et humaines qu’il a commises son existence sans fin.

Gaiman raconte et le drame mettra également en vedette un casting d’acteurs de voix soutenant l’auteur. Gaiman est également directeur créatif et producteur exécutif de cette adaptation, tandis que Dirk Maggs est producteur exécutif, scénariste et réalisateur. Concernant la production, Gaiman a déclaré:

«Il y a près de 30 ans, Dirk Maggs a contacté DC pour adapter le Sandman sous forme audio. Cela ne s’est pas produit (bien que ce soit la façon dont Dirk et moi nous sommes croisés pour la première fois) et je suis heureux que cela ne se soit pas produit, car nous sommes actuellement dans un âge d’or du drame audio, et Dirk et moi sommes bien meilleurs dans ce nous faisons. Il s’agit d’une riche adaptation audio de The Sandman Graphic Novels, brillamment conçue par Dirk Maggs, avec une distribution de stars. J’ai adoré être là pour parler du casting, là pour lire les scripts et offrir des conseils occasionnels, et là dans les studios, regarder la magie se faire et enregistrer la narration. Je ne peux pas attendre que le monde entende ce que nous avons fait. “

La bande dessinée originale de Sandman de Gaiman présentait plusieurs artistes et a fonctionné pour 75 numéros de janvier 1989 à mars 1996. Il y a eu plusieurs tentatives pour adapter la bande dessinée, y compris un film qui a changé de mains plusieurs fois – Joseph Gordon-Levitt a été attaché à un moment donné – et un Série télévisée que James Mangold a lancée sur HBO. Netflix a annoncé l’année dernière qu’ils avaient conclu un accord avec Warner Bros.pour transformer Sandman en une série télévisée en direct avec Allan Heinberg, qui devrait jouer le rôle de showrunner, mais il y a eu très peu de mots à ce sujet depuis lors.

Le drame audio Sandman sera disponible en téléchargement exclusivement sur Audible, été 2020 en anglais et sera ensuite publié en éditions française, allemande, italienne et espagnole.

