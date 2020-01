Le drame du prince Harry et du prince William est devenu plus intense

Le prince Harry et le prince William étaient autrefois connus pour être très proches, mais leur relation a changé au fil des ans. De nos jours, il est clair qu’il y a beaucoup de tension entre les deux frères. Certains rapports suggèrent qu’il se transmet également à leurs épouses – Meghan, Duchesse de Sussex et Kate, Duchesse de Cambridge -.

Cependant, cela pourrait prendre un certain temps avant que les choses ne s’améliorent pour le prince Harry et le prince William. Au lieu de réparer l’écart entre eux, il semble que leur querelle soit devenue encore plus intense. Lisez la suite pour découvrir ce qui s’est récemment passé entre les deux princes.

Le prince Harry et le prince William ont traité des allégations de querelle

Prince William et Prince Harry | Toby Melville – Piscine WPA / .

Selon des informations, cette querelle a commencé en 2016, lorsque le prince Harry a commencé à sortir avec Meghan, duchesse de Sussex. On pensait que le prince Harry allait très vite dans sa relation, ce qui concernait son frère aîné.

L’expert royale Ingrid Seward a déclaré: «Tout a été si rapide que William et Kate n’ont pas eu un instant pour connaître Meghan car Harry connaissait à peine Meghan. Et, bien sûr, tout naturellement, William et Kate auraient pensé: “Oh, elle a déjà été mariée, elle est plus âgée que Harry, j’espère qu’elle va le rendre heureux.” N’importe qui penserait ça. “

Cependant, il a été signalé que lorsque le prince William a essayé d’en parler au prince Harry, le jeune prince est devenu «balistique» parce qu’il n’aimait pas que sa relation soit remise en question par un étranger. Le prince Harry se serait senti trahi car il avait toujours soutenu la relation du prince William avec Kate, duchesse de Cambridge.

Puis, en 2018, le prince Harry aurait confronté le prince William à propos de ne pas en faire assez pour inclure Meghan. Selon la source de la journaliste royale Katie Nicholl: «Harry sentait que William ne déroulait pas le tapis rouge pour Meghan et le lui a dit. Ils ont eu un peu de retombées, qui n’ont été résolues que lorsque Charles est intervenu et a demandé à William de faire un effort. C’est à ce moment-là que les Cambridges ont invité les Sussex à passer Noël avec eux. »

Certaines sources ont également déclaré que, même en dehors de la situation avec Meghan, les deux frères se séparaient déjà en raison de leurs personnalités différentes.

Pour ajouter au drame, le prince Harry et Meghan ont décidé de déménager à Frogmore Cottage et leur décision de se séparer officiellement de la charité commune qu’ils partageaient avec Kate et le prince William.

Avant la naissance de Baby Archie, les frères ne seraient pas d’accord. Nicholl a déclaré à ET: «Une source royale très haut placée m’a dit qu’ils ne se parlaient pas à un moment donné. Je pense certainement que maintenant qu’Archie est ici, cela a probablement vraiment aidé à améliorer la relation. William est ravi que son frère soit papa. »

Le prince Harry a confirmé une fois que la querelle existe

Voir ce post sur Instagram

Pleins feux sur: Endeavour Fund Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil sur le travail incroyable accompli par le @EndeavourFund, une organisation créée par le duc de Sussex pour soutenir la communauté des forces armées. HRH était motivée par les ambitions des militaires et des vétérans blessés, blessés et malades (SIO) à travers le Royaume-Uni, qui souhaitaient utiliser le sport et les activités aventureuses dans le cadre de leur rétablissement. Et ce qu’ils choisissent d’assumer est extraordinaire! Ces hommes et ces femmes battent des records mondiaux et fixent des objectifs pour ceux du monde entier – non handicapés et handicapés, notamment: le premier amputé à traverser la calotte glaciaire du Groenland sans assistance, le premier triple amputé à se qualifier comme plongeur de sauvetage, le temps d’aviron sans assistance le plus rapide outre-Atlantique, et tant d’autres. Les efforts qu’ils entreprennent sont inspirants, mais ont également un impact énorme sur leur rétablissement physique, émotionnel et social, ainsi qu’un effet durable sur la famille et la communauté qui les entourent. Depuis son lancement en 2012, le Fonds Endeavour a soutenu près de 6 000 SIO dans les défis du sport et de l’aventure. Comme le disait The Duke, «La magie du Fonds Endeavour est qu’il permet à ceux qui ont subi des blessures qui ont changé leur vie dans leur apogée, dont beaucoup se sentaient vaincus, d’utiliser le pouvoir du sport pour trouver un nouvel objectif. La confiance en soi renouvelée que nous voyons chez tous ceux qui y participent, et comment cela transforme leur vie et celle de ceux qui les entourent est écrasante. Au-delà de cela, chaque homme ou femme qui participe utilise leur effort comme une opportunité de lever des fonds pour un autre militaire ou femme qui a eu besoin du même soutien qu’auparavant. C’est un processus puissant et significatif auquel je suis si fier de participer. »• En 2019 seulement, 17 subventions ont été soumises au bénéfice de près d’un millier de SIO et de plus de 200 familles et amis. 198 qualifications ont été acquises et plus de 80 sont de retour sur le marché du travail, se sentant épanouies et avec un sens renouvelé de l’objectif. Photo © Fonds Endeavour

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 décembre 2019 à 9 h 47 HNP

Les Royals ne commentent souvent pas les reportages des médias à leur sujet, mais le prince Harry a parlé un peu de sa prétendue querelle avec le prince William dans un documentaire l’automne dernier. Il a semblé confirmer qu’il y avait effectivement un fossé entre les deux.

“Une partie de ce rôle et une partie de ce travail et cette famille étant sous la pression qu’elle subit … inévitablement, vous savez, des choses se produisent”, a déclaré le prince Harry. “Mais écoutez, nous sommes frères. Nous serons toujours frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi. “

Que pense le prince William de la décision du prince Harry et de Meghan Markle de prendre du recul?

Il semble y avoir encore beaucoup de tension au sein de la maison royale, et la dernière décision du prince Harry n’aide pas sa querelle avec le prince William. Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment choqué le monde en annonçant qu’ils démissionneraient en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Le public n’a pas vu cela arriver, et les rapports disent maintenant que le prince William et les autres membres de la famille royale n’en savaient pas grand-chose non plus. Le prince William aurait été «aveugle».

Une source a déclaré à Us Weekly: «William a été aveuglé par la décision et la déclaration de Harry et Meghan. Il y a encore un fossé entre les deux frères. C’est triste parce que quand ils étaient plus jeunes, William serait la première personne à qui Harry s’adressait pour de grandes nouvelles comme celle-ci. William est incroyablement blessé, mais en même temps, il a sa propre famille sur laquelle se concentrer et essaie d’avancer dans sa vie. »

Le prince Harry et le prince William ont un front uni pour réfuter une rumeur

Après l’annonce, certains rapports suggéraient que le prince Harry et Meghan reculaient en raison du prince William et de Kate. Dans une déclaration conjointe, le prince William et le prince Harry ont fermé ces revendications.

La déclaration se lit comme suit: «Malgré des dénégations claires, une fausse histoire a couru aujourd’hui dans un journal britannique spéculant sur la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge. Pour les frères qui se soucient si profondément des problèmes de santé mentale, l’utilisation d’un langage inflammatoire de cette manière est offensante et potentiellement nocive. »

Où se trouvent actuellement le prince Harry et le prince William?

Cependant, l’expert royal Katie Nicholl a révélé à Entertainment Tonight que le prince Harry avait eu des discussions avec la reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William. La famille royale a été juste surprise par l’annonce parce qu’elle était encore engagée dans des «discussions au début» et ne se rendait pas compte que le prince Harry «sauterait complètement le pistolet» comme ça.

“Je pense que William ressent un sentiment de trahison de la part de son frère et peut-être aussi un sentiment d’abandon”, a déclaré Nicholl.

Le prince William a récemment publié sa première déclaration sur la question, et le futur roi semble également confirmer la faille de son côté. Il a fait part au Sunday Times de Londres de sa «tristesse» face au recul du duc et de la duchesse de Sussex.

“J’ai passé mon bras autour de mon frère toute notre vie et je ne peux plus faire ça … Je suis triste à ce sujet”, a déclaré le prince William au Sunday Times.

“Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que je peux faire, c’est essayer de les soutenir et espérer que le moment viendra où nous chanterons tous à partir de la même page. Je veux que tout le monde joue dans l’équipe », a-t-il ajouté.

Nick Bullen, rédacteur en chef de True Royalty TV, a déclaré à Fox News: “Il ne fait aucun doute que les relations entre les princes Harry et William sont à leur plus bas niveau.”