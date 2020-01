Le “Estefanía!” de Christofer («l’île des tentations») débarque dans la rue avec son propre défi

Enfin. C’est ce que de nombreux fans de “The Island of Temptations” ont dû penser dans la nuit du jeudi 23 janvier, lorsque Telecinco a publié ce qui était sans aucun doute le moment le plus attendu de l’édition. On en avait beaucoup parlé depuis que nous l’avons vu dans la première avance du programme mais ce n’est que lors du cinquième épisode de l’espace que nous avons pu le voir dans l’émission. C’est dans ce programme que Christofer a découvert que sa petite amie Fani était tombée dans la tentation avec Ruben, quelque chose que les spectateurs avaient découvert il y a quelques jours. Un secret inattendu qui a provoqué sa fureur et c’est que Il n’a pas hésité à s’enfuir de la plage en criant “Estefaníaaaaaa!”.

Christofer dans «L’île des tentations»

L’attente de voir ce moment était très élevée et la preuve en est les milliers de commentaires sur le sujet qui ont été générés ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Les fans de l’espace ont inondé leur “chronologie” d’innombrables mèmes sur le moment attendu et c’est “Estefaníaaaaaa!” Il semble que cela soit devenu un véritable cri de guerre pour beaucoup. L’espace a sans aucun doute mené et presque monopolisé la conversation sur Twitter lors de la diffusion de l’émission ce jeudi 23 janvier; Il semble que beaucoup étaient impatients de voir le moment. Une attente qui s’est traduite en audience depuis «L’île des tentations» a mené la soirée avec un public maximum (3 161 000 et 23,5%).

Un grand succès dans les réseaux sociaux

Ce succès sur Twitter et Instagram est motivé par le travail de l’équipe en charge des réseaux sociaux officiels du programme. Lors de ses émissions mardi, jeudi et vendredi à Cuatro et Telecinco tweete constamment tout ce qui se passe dans le programme et comme Cela a été fait avec le reste de la réalité de la chaîne, c’est fait avec ironie et humour. L’objectif? Certainement viraliser tout ce qui se passe dans «L’île des tentations». La preuve en est que le programme génère ses propres mèmes liés aux images vécues. Le fait que l’espace soit enregistré sans aucun doute facilite cette tâche à l’équipe spatiale, qui peut lancer ses supports et mèmes de manière beaucoup plus instantanée. De plus, l’espace profite que les participants du même ne vont pas encore à aucun programme de la chaîne pour compter sur eux exclusivement dans différentes rencontres digitales qui se font sur votre Instagram officiel.

Le “# EstefaníaChallengue”

Mais bon, si le “Estefaníaaaaaa!” Il s’est tourné vers Twitter et n’a pas cessé de commenter depuis qu’il a vécu, ce que nous attendions peu, c’est que cela allait aussi arriver dans nos rues. Après que Christofer ait vu les images les plus choquantes de sa petite amie s’embrassant avec une autre sans aucun remords, Il y avait peu de gens qui ont commencé à crier “Estefanía!” dans leurs maisons et leurs rues. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos de nombreuses personnes faisant ce cri de guerre qui est devenu l’un des moments les plus viraux de Telecinco ces derniers mois. De plus, le soi-disant “# EstefaníaChallengue” a déjà commencé, dans lequel les gens sont invités à s’enregistrer en criant n’importe où Le nom du candidat.

Mon quartier est le meilleur # LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/XLNCSDu5TL

-? ? Salvita? ? (@ salvita1996) 23 janvier 2020

# LaIslaDeLasTentaciones5 a fini de regarder le programme d’aujourd’hui et écoutez ça, ce programme bouge plus que la Coupe du monde 2010, nous sommes tous christofer ???? pic.twitter.com/8eAdPLcOG1

– Diego Ramos (@ DiegoRa19635058) 24 janvier 2020

À Guadalajara, le Mexique est également arrivé #EstefaniaChallenge pic.twitter.com/cSyWUrhX5w

– Leeiizee (@UrrizLeize) 23 janvier 2020

Christophe à son arrivée à Séville à la recherche d’Estefania !!! #EstefaniaChallenge pic.twitter.com/Un8Tbuwg73

– JC (@jc_tiradoaguila) 24 janvier 2020

Christophe est toujours perdu face à Valence !!! Il reste 20 minutes pour que le spectacle commence ???????????????? allons les enfants !!! #EstefaniaChallenge pic.twitter.com/nj8Q0y298H

– Cati Mola (@catimola) 23 janvier 2020

