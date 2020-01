Le fabricant d’hélicoptères de Kobe Bryant exhorte les propriétaires à se procurer un système de terrain

Il est rapporté que l’hélicoptère de Kobe en 1991 n’était pas équipé de fonctionnalités qui sont désormais standard.



Au cours des derniers jours, la sécurité des hélicoptères est devenue un problème urgent. Après la mort de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Maria-Onore Bryant et de sept de leurs amis proches, l’enquête a amené de nombreuses personnes à se demander si l’accident d’hélicoptère aurait pu être évité. Jennifer Homendy, membre du National Transportation Safety Board (NTSB), a déclaré lors d’une conférence de presse mardi 28 janvier que l’hélicoptère transportant les neuf victimes de l’accident de Calabasas n’avait pas de système de détection et d’alerte du terrain (TAWS) qui permettrait aux pilotes de savoir quand l’avion s’approche trop du terrain.

Elle n’irait pas jusqu’à dire si un système TAWS aurait ou non empêché un accident dans cette circonstance spécifique, mais elle a déclaré: “Certes, TAWS aurait pu aider.” Selon un rapport de TMZ, Sikorsky, le fabricant de l’hélicoptère impliqué dans l’écrasement de Bryant, exhorte les propriétaires des anciens modèles S-76 à ajouter le système de terrain. L’hélicoptère de Kobe a été construit en 1991 et TAWS était une fonctionnalité optionnelle jusqu’en 2005.

Il a également été signalé que l’hélicoptère de l’icône du basket-ball ne disposait pas non plus d’un enregistreur de données de vol «boîte noire», car ce n’était pas une fonctionnalité standard avec cet ancien modèle. TMZ partage que Sikorsky a déclaré qu’ils “soutiennent activement l’enquête NTSB” et que “La sécurité est notre priorité absolue. S’il y a des conclusions exploitables de l’enquête, nous informerons immédiatement nos clients S-76.”

