Le facisme monte dans une chronologie alternative – / Film

“Il y a beaucoup de haine là-bas, et il sait comment y puiser.”

Voilà une ligne de cette nouvelle bande-annonce pour l’adaptation par HBO de Philip Roth Le complot contre l’Amérique, mais il s’agit tout aussi facilement de l’occupant actuel de la Maison Blanche. La série limitée de six épisodes se déroule dans une histoire alternative des États-Unis lors de l’élection présidentielle de 1940, mais les parallèles avec notre environnement politique mondial actuel sont austères et troublants. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce du complot contre l’Amérique

Je ne connaissais que les grandes lignes de la vie de Charles Lindbergh – il a piloté le premier vol en solo de New York à Paris, et a subi la tragédie inimaginable d’avoir volé un jeune fils de son berceau et assassiné dans ce qui était connu comme “ le crime du siècle. ” Mais il ne se résume pas à ces faits saillants du livre d’histoire, et cette nouvelle série de The Wire David Simon et Ed Burns imagine ce qui aurait pu arriver si Lindbergh, qui était considéré comme un héros populiste par de nombreux Américains, avait vaincu Franklin Delano Roosevelt lors des élections de 1940. Dans l’émission, les tendances xénophobes de Lindbergh font ressortir le pire parmi nos concitoyens et les familles juives sont à la merci de ce comportement. Donc, vous savez, rien du tout comme ce qui se passe dans notre monde réel ou quoi que ce soit.

Regarder ce spectacle n’est pas exactement mon idée d’une belle nuit confortable, mais il a indéniablement une excellente collection de talents impliqués. Zoe Kazan, Winona ryder, et John Turturro sont les acteurs de renom, et les filmographies de Simon et Burns parlent d’eux-mêmes à ce stade, donc je vais me connecter si je suis de mauvaise humeur. Je ne sais pas si cela va accomplir autre chose que de prêcher à la foule, mais je suppose que la foule a parfois besoin de prêcher aussi.

“[Roth] a écrit un livre qui était politiquement sensible si oui ou non la question était l’antisémitisme ou la persécution des Juifs en 1940 », a expliqué Simon plus tôt cette année. “Si vous le prenez au pied de la lettre, il ne sert à rien de le faire, bien que l’antisémitisme soit en train de renaître. La sauvagerie qui se manifeste – de grands efforts sont faits pour définir les gens comme moins américains, ce qui est désastreux pour ce que doit être la république américaine. Le livre va pour ce moment historique très spécifique et cette menace spécifique contre les Juifs d’être très allégorique à notre époque. »

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Des créateurs David Simon et Ed Burns vient The Plot Against America, une autre histoire américaine du tournant du pays vers le fascisme racontée à travers les yeux d’une famille juive de la classe ouvrière du New Jersey.

The Plot Against America en première sur 16 mars 2020 à 21h sur HBO.

Articles sympas du Web: