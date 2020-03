Le Falcon et le soldat de l’hiver ont dévoilé une photo lorsque le spectacle a lieu

Une photo prise sur le tournage du prochain spectacle Disney + Le faucon et le soldat d’hiver confirme que la série commencera très peu de temps après les événements de Avengers: Fin de partie.

Tel que rapporté pour la première fois par Murphy’s Multiverse, la photo présente des publicités pour le sommet du G20 2023 à New York, une réunion annuelle pour certaines des personnes les plus élites et les plus puissantes du monde. La date indique clairement que la série se déroulera dans une période pas trop éloignée de la confrontation finale des Avengers avec Thanos dans Endgame, où nous avons vu pour la dernière fois Steve Rogers abandonner le bouclier Captain America et se retirer pour passer ses dernières années à paix avec Peggy Carter. Falcon et le soldat d’hiver traiteront des conséquences de cette décision surprenante, alors que le Falcon (Anthony Mackie) et le soldat d’hiver (Sebastian Stan) tentent de déterminer qui devrait porter le bouclier en l’absence de Rogers.

L’univers cinématographique Marvel (généralement appelé simplement MCU) se compose de 23 films interconnectés jusqu’à présent, mais il ne semble pas y avoir de signe de ralentissement de sitôt. La phase 4 est presque en cours avec le lancement de Black Widow le 1er mai, et avec un univers si massif d’histoires entrelacées, Marvel et Disney ont des plans étendus pour étendre leur narration au sein du MCU à des émissions en streaming sur leur nouveau Disney + Plate-forme.

Tout commencera cette année avec The Falcon and the Winter Soldier, suivi peu de temps après par WandaVision où nous pourrons avoir un premier aperçu de la prise de conscience du MCU sur She-Hulk. Alors que les choses se poursuivent l’année prochaine, nous serons accueillis avec une série de séries axées sur certains des héros et des méchants les plus populaires que nous aimons tous, tels que Hawkeye et Loki.

Le faucon et le soldat d’hiver sort en août.

