Le Falcon et le soldat de l’hiver ont mis des photos sur une connexion surprenante à Hulk

L’incroyable Hulk de 2008 a longtemps été considéré comme une valeur aberrante dans l’univers cinématographique Marvel, en partie en raison du manque d’implication de Disney et du départ d’Edward Norton du rôle de Bruce Banner. Néanmoins, il semble que ce chapitre moins connu de la saga Infinity recevra un rappel dans la prochaine série Disney Plus, Le faucon et le soldat d’hiver.

La première émission télévisée en direct de Marvel Studios a récemment été tournée à Atlanta, en Géorgie, où un bon nombre de photos de tournage ont réussi à se frayer un chemin en ligne. Et comme l’a observé l’utilisateur Twitter @MsLizzieHill au cours du week-end, une révélation offerte par ces images non officielles est un signe pour une société appelée Samson Development.

Comme certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, Ty Burrell a endossé le rôle de Leonard Samson dans The Incredible Hulk. De plus, le personnage de Doc Samson a une histoire mouvementée dans les bandes dessinées en tant qu’allié de Bruce et héros à part entière.

Dans l’état actuel des choses, nous avons peu de raisons de croire que Burrell reprendra son rôle après plus d’une décennie d’absence du MCU, ce qui suggère que ces signes de Samson Development pourraient représenter à peine plus qu’un clin d’œil réjouissant au personnage. N’hésitez pas à spéculer que cela signifie quelque chose de plus.

Nous avons déjà vu comment Marvel Studios utilise sa récente expansion à la télévision pour revisiter des personnages que de nombreux fans jugeaient sous-utilisés dans les films. Le faucon et le soldat d’hiver, par exemple, devrait donner à Helmut Zemo de Daniel Brühl beaucoup plus de temps d’écran qu’il n’en avait dans Captain America: Civil War.

Nous découvrirons qui d’autre doit revenir lors de la première du spectacle sur Disney Plus en août.