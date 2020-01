Le Falcon et le soldat de l’hiver présenteraient une nouvelle équipe MCU

Retournez à l’esprit de l’été 2019, lorsque le patron de Marvel, Kevin Feige, a mis Hall H à ses pieds en annonçant la phase 4 du MCU, et vous vous souviendrez de l’excitation palpable tourbillonnant autour de Loki, WandaVision, Le faucon et le soldat d’hiver, et tous les nombreux spectacles de super-héros se sont dirigés vers Disney +.

Les entités cinématographiques et télévisuelles de Marvel n’existeront plus sur deux pistes distinctes; au lieu de cela, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier sont conçus pour élargir les horizons de l’univers cinématographique Marvel – une franchise si grande que vous n’êtes jamais trop loin de la prochaine version de MCU.

Ce titre appartient actuellement au film autonome Black Widow, qui devrait sortir en salles en mai de cette année. Il sera ensuite suivi de The Eternals, une épopée cosmique qui ne ressemble à aucun titre MCU avant lui. Mais pris en sandwich entre ces deux poids lourds, The Falcon and the Winter Soldier, une série dérivée qui rédigerait les Thunderbolts dans la franchise de mastodonte de Marvel.

Cliquer pour agrandir

La nouvelle nous parvient par l’entremise d’un détective de super-héros Daniel Richtman (h / t MCU Cosmic), qui prétend que le Falcon et le soldat d’hiver vont enfin faire entrer l’équipe surpuissante de Thunderbolt Ross dans le MCU. Ce n’est pas un secret que les Thunderbolts ont longtemps fait l’objet d’une rumeur pour une sorte de rôle dans l’univers Marvel (c’est vraiment une question de quand, plutôt que de savoir si), et le fait que le baron Zemo a été confirmé pour The Falcon and the Winter Soldier ne fait qu’ajouter carburant au feu.

Peut-être qu’il sera responsable de l’assemblage des Thunderbolts? Nous devrons surveiller de près les efforts de casting de Marvel au cours des prochaines semaines pour identifier tout indice potentiel.

Une chose est sûre: Le faucon et le soldat d’hiver devrait être diffusé via Disney + plus tard cette année.