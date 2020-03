‘Le fantôme de l’opéra’ de Dario Argento: l’un des pires du maître d’horreur italien? [Second Chances]

Bienvenue à Secondes chances, une caractéristique récurrente qui donne un genre largement sous-estimé et notoirement calomnié, offre une autre occasion de s’impressionner et de se racheter auprès d’un critique qui, au départ, les a cruellement manqués. Peut-être que ces regards de suivi entraîneront une réévaluation plus gentille… ou peut-être pas. Les ratés sourds brilleront-ils plus après des années de distance et de nostalgie? Les films initialement exaspérants révéleront-ils en quelque sorte leur génie caché?

Pour cet épisode de Second Chances, votre écrivain revisite le réalisateur emblématique de l’horreur Dario Argento‘S largement tourné en dérision en 1998 en racontant l’histoire Le fantôme de l’Opéra.

Longtemps considéré par beaucoup comme le nadir absolu des adaptations de Phantom et le début du déclin artistique d’Argento, ce film de vingt ans a récemment reçu une nouvelle édition spéciale Blu-ray avec la permission de Scorpion Releasing, vers laquelle ce critique s’est tourné pour pour revisiter le film. Est-ce que les années et l’attention récente et affectueuse d’un label de médias de boutique ont révélé un joyau méconnu, ou la version d’Argento d’un conte d’horreur classique est-elle toujours aussi affreusement terrible qu’elle l’était il y a environ deux décennies?

Premières impressions

Aux débuts d’Internet, ce fan serait ravi de sauter sur les babillards de la vieille école et de rechercher un certain nombre de sites Web simples consacrés à la couverture des prochaines sorties de films d’horreur. Après avoir attrapé son film The Stendhal Syndrome sur un bootleg VHS provenant d’un disque laser japonais d’un site de bootleg / importation (RIP Video Junkie) disparu depuis longtemps, je me suis fait un devoir d’essayer de rechercher autant de films d’Argento que possible. . Et croyez-le ou non, au milieu des années 90, il était pratiquement impossible d’essayer de retrouver la plupart des titres qui seraient des sorties de catalogue majeures pour les sociétés de DVD seulement une demi-décennie plus tard. Suspiria, Deep Red, Tenebrae, Phenomena? Ils semblaient tous fantastiques d’après les descriptions que je pouvais rechercher en ligne, mais il n’y avait aucun moyen de les retrouver tous pendant cette période.

À cette époque, il a été annoncé que le réalisateur s’attaquerait à l’un des contes préférés de votre écrivain – Le fantôme de l’opéra. En tant que tyke, j’ai grandi avec la photo universelle de Claude Rains, l’adaptation d’Eternity Comics et une cousine qui était obsédée par la comédie musicale Andrew Lloyd Webber et qui ne craignait pas de partager cet enthousiasme avec son jeune membre de la famille (et, bien sûr, je Je me faufilerais aussi occasionnellement devant la version macabre de Robert Englund cotée R chaque fois que mes parents n’y prêtaient pas attention). Ainsi, la perspective d’un auteur respecté utilisant son style visuel de signature au service de raconter un conte d’horreur classique était incroyablement excitante pour ce fan d’horreur en plein essor. J’ai parcouru les sites pour trouver les rares informations que je pouvais trouver, j’ai revu les adaptations du film Phantom précédentes et j’ai même parcouru une distance décente pour marquer un numéro de Cinefantastique qui comprenait un article sur la fabrication du prochain opus d’Argento (et qui a revendiqué un certain nombre d’œil) éclater des pièces de production qui ont assuré que cette adaptation serait une œuvre d’une beauté incroyable).

Finalement, le film a frappé le DVD ici aux États-Unis à la fin de 1999, dans une édition spéciale “Unrated Director’s Cut” montrant la charmante fille d’Argento et la tête de file fréquente en Asie, ainsi que le demi-masque de signature du Phantom (qui ne fait aucune apparition dans le véritable film). Ayant vu encore plus des premières œuvres d’Argento à ce stade, votre écrivain était tout à fait ravi le jour où son FYE local a mis une copie en vente. Ce DVD a été rapidement accroché, puis inséré dans un lecteur au premier moment possible afin que je puisse enfin être témoin de ce que j’étais certain que ce serait un classique absolu.

Je… ça… oof.

Dire que le film était déçu serait un euphémisme presque irresponsable. Bien que j’essaie généralement d’éviter l’hyperbole dans toutes les situations, je suis à peu près certain qu’à dix-huit ans, j’ai été témoin du pire film que j’aie jamais vu jusqu’à ce moment de ma vie. Bien que je me suis accroché au DVD et que je l’ai laissé occuper des biens immobiliers sur mes étagères au fil des ans (maudite mentalité de collectionneur!), J’ai évité de revisiter le film pendant des années et des années. Deux décennies, en fait – certain que je n’aurais jamais ressenti le besoin de revoir cette entrée particulière dans l’œuvre d’un réalisateur préféré.

Deuxième chance

Bien.

La sortie du film d’Argento dans une impressionnante nouvelle édition spéciale Blu-ray en début d’année semblait annoncer un regain d’intérêt pour le personnage intemporel de Gaston Leroux. Après avoir lu un récent article de magazine sur le roman original et ses nombreuses adaptations, entendu un ensemble de mes podcasteurs préférés discuter brièvement du personnage, et ayant relancé ma propre passion pour un vieux projet lié à Phantom, j’ai décidé de plonger dans ma collection et de revisiter le personnage pour de bon. De la relecture du livre, au visionnement des différentes adaptations du film, à la recherche de souvenirs à commander et à ajouter à ma collection, je me suis éclaté ces dernières semaines en renouant avec mon amour pour ce personnage.

Et, oui, une partie de cet engagement comprenait ma prise de ce magnifique nouveau Blu-ray Scorpion. Il a une superbe couverture, beaucoup de gens en parlaient en ligne, et… eh bien… bon sang, quelqu’un a jugé bon de le rééditer !!! Il y a sûrement du mérite dans le film que j’ai raté lors de cette première visualisation il y a toutes ces années, non?! Alors, bien sûr, j’ai dû l’acheter et lui donner un autre jour au tribunal.

Prise en sandwich entre les visionnements de l’excellent Hammer Phantom des années 60 et l’adaptation intermittente élégante et maladroite de Schumacher de la comédie musicale Webber, ma réinterprétation de la prise d’Argento a été conclue avec un optimisme complet. J’espérais sincèrement que ce visionnement dévoilerait un joyau sous-estimé dont le génie a été négligé lors de sa sortie initiale. Ce qui a suivi avec ce visionnement a été la prise de conscience que le film n’est pas aussi mauvais que je le pensais depuis longtemps.

C’est bien pire.

Le Fantôme de l’opéra de Dario Argento domine Sleepless, The Mother of Tears et Dracula 3D comme le pire film de la filmographie d’Argento. C’est étonnamment mauvais, présentant une collection de près de deux heures de mauvais choix qui semblent aller à l’encontre de chaque instinct de réalisateur réussi qu’Argento possédait jusqu’à ce point de sa carrière. C’est presque impressionnant, à quel point tout cela est mal tourné.

Pour ceux qui n’ont jamais vu ce film (ou tout autre film Phantom, vraiment), un petit résumé: une silhouette sombre (Julian Sands) hante le métro de l’Opéra de Paris, protégeant violemment son monde tout en s’intéressant à la belle jeune chanteuse d’opéra Christine Daaé (Asia Argento). Ce fantôme devient amoureux de Christine et s’efforce d’assurer son succès par des moyens diaboliques, alors même que le prétendant de Christine, Raoul, tente de déterminer la vraie nature du fantôme et de sauver son amant des griffes du fou. Inévitablement, une épreuve de force se produit dans les profondeurs de l’opéra, ce qui met fin au récit dans la violence et le chagrin.

Pas une configuration terrible, non. Cela a bien fonctionné dans le passé pour d’autres conteurs et cinéastes, certainement. Et en effet, le film d’Argento est à peu près aussi fidèle à sa source que bien d’autres adaptations, bien qu’il soit tout simplement beaucoup moins amusant… et beaucoup moins compétent.

En tant que récit saisissant d’amour et de folie, le film échoue lamentablement, incapable de susciter quoi que ce soit en termes de tension, de secousses, ou même d’une seule personne solitaire à se soucier. Les personnages sont tous si fins, leurs actions souvent insondables, qu’il est impossible de s’investir dans l’histoire qui se déroule devant nous. Le film ne fonctionne pas non plus comme une romance réussie, présentant son triangle amoureux aussi maladroitement que possible, avec un trio d’acteurs qui n’ont aucune chimie entre eux.

Pire encore, la façon dont le film traite son personnage principal. Le Phantom ici n’est pas un misérable défiguré, mais un beau blond fringant qui ressemble beaucoup à ce gars de Warlock. Bon, bien, choix intéressant – mais les autres changements apportés à ce personnage sont tout simplement déconcertants. Pour commencer, ce fantôme exerce des pouvoirs surnaturels et de la télépathie chaque fois qu’il se révèle pratique pour l’histoire (ou les nombreux décors de l’histoire, de toute façon). De plus, la trame de fond qui lui a été donnée, racontée par les sables en difficulté dans un dépôt d’exposition mal écrit, révèle que le Phantom a été abandonné enfant et élevé par les rats vivant dans le métro parisien. Et, ayant été élevé par des rats, ce fantôme tue sa proie de la même manière qu’un rat – avec ses dents. C’est vrai, notre fantôme mâche et grince ses victimes, mordant même la langue d’une femme sans défense dans un moment horrible conçu par la légende italienne des effets Sergio Stivaletti (dont l’énorme travail gore dans le film, y compris une horrible variation sur la chute attendue du lustre du conte, échappe à toute critique).

Christine d’Asia Argento ne s’en sort pas beaucoup mieux. Plus un accessoire qu’un personnage entièrement étoffé, cette Christine est si mal réalisée – et Asia, un bon acteur dans de nombreux autres films, est tout simplement incapable de donner vie à cette partie souscrite. En vérité, elle n’existe que pour répondre aux besoins de l’histoire et fournir au film son sex-appeal, ce qui … d’accord, regardez: je suis loin d’être la première personne à le souligner, mais ouais, c’est bizarre de considérer que Dario Argento a réalisé son propre fille dans ce film. Compte tenu de la façon dont Christine est présentée au départ en rebondissant dans une robe transparente, et compte tenu de la façon dont la caméra se penche pratiquement sur son corps nu pendant la scène d’amour assez grossière du film … c’est juste putain de bizarre, mec. Cela ajoute une couche inconfortable à un film déjà épineux – un film qui trouve Argento louche sur la perversité en montrant le ventre miteux de la société parisienne, fait d’une manière qui parvient à être à la fois dégoûtante et accrocheuse, à la fois. Et je n’ai même pas encore mentionné l’orgie de rat!

Ohhhh, l’orgie de rat.

Donc. Le fantôme de Julian Sands fait une orgie. Avec des rats. Il se couche, met sa poitrine à nu, commence à se frotter les rats sur lui-même, puis déboucle lentement son pantalon avant que le film ne se coupe heureusement. Ça… ça déconcerte, les amis.

Et puis il y a les attrapeurs de rats de l’opéra, qui conduisent dans le métro dans leur mobile attrape-rats steampunky. Il y a la séquence CG douteuse du fantôme au sommet de l’opéra, hallucinant des images surréalistes d’hybrides humains / rats capturés dans un piège à rats massif. Il y a les gros plans de mouches CG. Il y a tellement de choix insensés faits dans ce film, qu’il semble qu’il devrait être impossible pour lui au moins de divertir à un certain niveau… mais non. Le plus gros péché du film, en quelque sorte, c’est qu’il est vraiment assez ennuyeux en plus de tout le reste.

Et quelle surprise, à la fois pour un film Argento ET une adaptation de l’un des contes d’horreur gothiques les plus appréciés de tous les temps.

Verdict final

Le temps a révélé que ce film était un naufrage quasiment inatteignable. Bien que sa récente réédition sur Blu-ray bénéficie d’un bon transfert et de quelques interviews intéressantes, le film lui-même n’est malheureusement pas plus qu’une tache sur la filmographie d’un grand réalisateur. Si vous êtes un completiste Argento ou Phantom, vous ressentirez sans aucun doute le besoin de rechercher ce film à un moment donné.

Mais pour cet écrivain? Non. Plus de voyages pour cet opéra pour moi.