«Le fantôme de l’opéra», «Gangs of London», «Hotel Paranormal», «The Gambler», et plus encore

UNE le fantôme de l’Opéra L’adaptation télévisuelle est en préparation

le Kenny Rogers série ouest Le joueur pourrait obtenir un redémarrage

Réalisateur Jay Roach a obtenu un casting de tueur pour sa nouvelle série Élites côtières

HBO Max diffusera bientôt une nouvelle série de l’écrivain oscarisé de Moonlight

Étoile de Ghostbusters Dan Aykroyd va raconter un nouveau spectacle appelé Hotel Paranormal

Travel Channel a mis en lumière une nouvelle série appelée Hotel Paranormal, qui « suit les histoires vraies terrifiantes de ceux qui se sont retrouvés face à face avec des clients d’hôtel d’un autre monde », et propose « des histoires époustouflantes de rencontres paranormales racontées lors de séjours dans de grands hôtels , motels et auberges routières dans le monde entier. » Dan Aykroyd, qui croit aux fantômes et est quelque peu obsédé par tout ce qui est surnaturel, servira de narrateur pour chacun des dix épisodes d’une heure. La série est diffusée le 11 juillet, 2020 sur Travel Channel.

HBO Max a dévoilé la bande-annonce de Assez proche, une nouvelle série animée du créateur de Regular Show JG Quintel qui est décrite comme «une comédie surréaliste animée sur un couple marié, leur fille de cinq ans et leurs deux colocataires divorcés vivant tous ensemble à Los Angeles. Ils naviguent dans cette période de transition dans la trentaine lorsque la vie consiste à grandir, mais pas à vieillir. Il s’agit de jongler avec le travail, les enfants et poursuivre vos rêves, tout en évitant les clowns décapants et les mannequins meurtriers. Leur vie n’est peut-être pas idéale, mais pour l’instant, elle est assez proche. » Celui-ci frappe HBO Max sur 9 juillet, 2020.

Le nouveau streamer semble faire de l’animation pour adultes une priorité, car ils ont également commandé une nouvelle série appelée Tom de 10 ans de Steve Dildarian (The Life and Times of Tim), qui écrira et produira la série. Vétéran de l’animation TV Nick Weidenfeld (The Boondocks, Rick & Morty) est destiné à la production exécutive, et cela semble vraiment très bien, donc j’espère personnellement que le style d’animation n’est pas aussi espiègle que dans Close Enough, car je pourrais finir par donner celui-ci une chance. Voici le synopsis de l’émission:

Tom est aux prises avec la corruption des adultes qui l’entourent chaque jour juste en quittant sa maison. De mauvaises influences semblent se cacher à chaque coin de rue… des parents litigieux, des chauffeurs de bus qui vendent de la drogue et des professeurs de groupe qui veulent coucher avec sa maman. S’il installe un stand de limonade, il est poursuivi pour négligence grave. S’il joue au baseball, il est encouragé à «barboter avec des roids». Et s’il rend visite à l’infirmière de l’école, il est initié au monde de la fraude à l’assurance. Les adultes dans la vie de Tom ont tous de bonnes intentions, mais ne parviennent pas à donner l’exemple.

Pour tous les enfants, HBO Max va être le foyer d’une toute nouvelle saison de Esme & Roy. Je n’ai pas d’enfants, mais cela vient des créateurs de Sesame Street, et au moins cela semble être mieux que la plupart des émissions pour enfants épouvantables dont j’ai entendu parler qui inondent le marché ces jours-ci.

HBO Max a également verrouillé les droits de streaming pour la première saison de David fait l’homme, un drame d’une heure de l’écrivain Moonlight Tarell Alvin McCraney qui a remporté un prix Peabody. La saison 2 arrive à OWN à un moment donné, mais ceux d’entre nous qui ont raté la première saison pourront bientôt rattraper l’un des plus grands services de streaming du marché:

La série se concentre sur David, un prodige de 14 ans issu des projets, qui est hanté par la mort de son ami le plus proche et sur lequel sa mère travailleuse s’appuie pour trouver un moyen de sortir de la pauvreté. Il doit choisir entre les rues qui l’ont élevé ou l’enseignement supérieur qui peut lui offrir une issue. Située dans le sud de la Floride, la série s’inspire des événements de la vie de McCraney et explore les traumatismes de l’enfant et le pouvoir de l’imagination pour survivre.

Le spectacle commence à diffuser sur HBO Max sur 16 juillet, 2020.

Ali Wentworth (Jerry Maguire) a créé une nouvelle comédie d’une demi-heure pour STARZ appelée aile estet elle jouera en face de Will & Grace et de l’actrice de recherche Debra Messing. Via ComingSoon:

« East Wing s’inspire de l’expérience de la mère d’Ali Wentworth, qui a été secrétaire social à la Maison Blanche pendant la présidence de Ronald Reagan dans les années 1980. Il raconte l’histoire de Hollis Carlisle (Messing), une hôtesse extraordinaire qui jongle avec son mari menacé, ses enfants rebelles, le chef de cabinet de Nancy Reagan et un trouble anxieux social paralysant. Ali se reproduira en tant que meilleur ami de Hollis, Kelly Forbes, qui est une mère au foyer et est menacée par le succès de Hollis. «

Vous connaissez cette vieille chanson de Kenny Rogers, « The Gambler »? Saviez-vous que Rogers a joué dans cinq téléfilms qui étaient vaguement basés sur cette chanson? Je n’en avais aucune idée. Mais criez! Factory a récupéré les droits de plusieurs films de Rogers, et ils ont également les droits de remake de la franchise The Gambler, alors préparez-vous pour un nouvel western avec un gars qui sait quand les tenir, quand les plier, sait quand partir et sait courir.

De retour à HBO, le directeur d’Austin Powers, Jay Roach, devrait diriger une satire comique appelée Coastal Elites, écrite par Paul Rudnick (Addams Family Values) et produit entièrement pendant la quarantaine des coronavirus. Comportant un casting de stars jouant des personnages de New York à Los Angeles face à la politique et à la pandémie, le spécial « raconte des histoires de rupture et de percée à l’été 2020 qui sont drôles, brûlantes, poignantes et maintenant. » Bette Midler, Kaitlyn Dever, Dan Levy, Sarah Paulson, et Issa Rae sont prêts à jouer.

La société de production derrière Narcos et F is For Family de Netflix développe une adaptation en mini-série télévisée en six parties de The Phantom of the Opera. Le spectacle sera basé sur le roman original de Gaston Leroux et non sur la comédie musicale très populaire d’Andrew Lloyd Webber, bien que tous deux suivent un compositeur défiguré qui vit dans les entrailles d’un opéra parisien et tombe amoureux d’une jeune ingénieuse talentueuse. Écrivain britannique Anthony Horowitz serait en train de s’attaquer à l’adaptation.

En parlant de Horowitz, il est également l’auteur de la Alex Rider série de romans d’espionnage pour adolescents, et l’adaptation télévisuelle de Sony obtient une deuxième saison. L’émission n’a pas encore de domicile aux États-Unis, mais elle a été récupérée par Amazon au Royaume-Uni.

Bonnes nouvelles pour les fans de l’action à couper le souffle: le directeur du Raid Gareth Evans«Nouvelle série Gangs of London a été abandonné par Cinemax aux États-Unis. « Attendez une seconde », vous pensez probablement. « Cela ne sonne pas du tout comme une bonne nouvelle! » Vous avez raison. C’est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est qu’AMC est devenu le nouveau distributeur américain – en plus, le spectacle obtient une deuxième saison. Voir? Bonne nouvelle après tout.

