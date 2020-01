Le faucon et le soldat de l’hiver doivent annuler le tournage de Porto Rico en raison d’un tremblement de terre

Suite à l’énorme tremblement de terre qui a eu lieu à Porto Rico mardi dernier, Marvel a dû suspendre le tournage de la nouvelle série Disney + Original, The Falcon and the Winter Soldier.

Selon Deadline, Marvel devait tourner sur place sur l’île pendant deux semaines, le casting et l’équipe devraient arriver demain. Il n’est pas encore clair si la production se poursuivra à Porto Rico ou s’ils changeront d’endroit ailleurs.

Le tremblement de terre qui a frappé Porto Rico mardi a eu une lecture de 6,4, ce qui était le plus grand de l’histoire de l’île. Et un autre tremblement de terre a frappé l’île samedi, qui était légèrement plus faible à 5,9.

Anthony Mackie et Sebastian Stan reviendront en tant que personnages principaux et seront rejoints par des personnages de la guerre civile, notamment l’agent 13 et le baron Zemo.

Cette nouvelle série Marvel devrait arriver sur Disney + plus tard en 2020.

