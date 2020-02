Le faucon et le soldat de l’hiver pourraient être réécrits à cause du coronavirus

Le coronavirus continue d’être un problème et avec le nombre de cas en augmentation, tout le monde prend des précautions, en particulier Marvel Studios. Selon des rapports récents, la série Disney + TV Le faucon et le soldat d’hiver peut devoir subir des réécritures en raison de la pandémie.

Il n’est pas rare pour les projets Marvel d’obtenir des reprises ou des réécritures, peut-être même plusieurs fois par production. Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons, des changements de personnel aux conflits d’horaire, en passant par la propagation d’un virus mortel qui pourrait avoir des effets drastiques sur l’économie mondiale. Cela semble être le cas avec The Falcon et The Winter Soldier.

MCU Exchange rapporte que l’émission mettant en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan a prolongé son calendrier de tournage en raison des réécritures. Certaines fuites de parcelles et spéculations ont tourné autour de la série mettant en vedette une sorte de dispositif déclenchant un virus à travers la population, qui, si lors de sa diffusion en août le Coronavirus est devenu une pandémie mondiale, serait très inapproprié pour les familles plate-forme pour présenter.

Cliquer pour agrandir

La Maison de la souris essaie apparemment de devancer la situation et d’éviter toute coïncidence gênante que leur original Disney + très attendu pourrait avoir avec quelque chose qui a déjà fait plus de 2800 vies dans le monde. C’est certainement une décision intelligente et si ce rapport s’avère exact, il ne semble pas affecter la date de sortie.

Bien sûr, ce n’est qu’une des nombreuses nouvelles révélations qui sont venues de la production au cours des dernières semaines. Les images fixes ont révélé un nouvel ajout au MCU, le nouveau Captain America et même le nouvel alias potentiel de Bucky. Nous avons également appris qu’il y aurait un autre Captain America noir dans la série et que la série présenterait le premier mutant du MCU. Que ce rapport de réécriture du Coronavirus se révèle ou non vrai, nous devrons attendre pour le découvrir, mais j’espère que cette terrible épreuve sera terminée d’ici là Le faucon et le soldat d’hiver diffusé exclusivement sur Disney + en août 2020.