Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision et Loki ANALIS

Disney + a lancé un spot qui nous montre tout ce que nous verrons dans la série télévisée qui constituera la phase de l’univers cinématographique Marvel suivante: Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision et Loki. Il y a peu de scènes, mais elles nous en disent beaucoup sur la série et l’importance qu’elles auront dans le MCU.

WandaVision

C’est là que le plaisir est. Les scènes de WandaVision nous avancent beaucoup de celles que nous pouvons voir dans la prochaine phase du MCU. On voit Wanda (Elizabeth Olsen) avec The Vision (Paul Bettany) dans la «résidence de la vision». Un lieu étrange en noir et blanc qui ressemble aux scènes des comédies télévisées des années cinquante.

Wanda change plusieurs fois de tenue parmi laquelle on peut la voir avec les vêtements qu’elle a utilisés lors de sa première apparition dans Avengers: Era of Ultron, la tiare rouge emblématique de Scarlet Witch dans les comics, une robe de mariée et d’autres en lien avec Sitcoms classiques La Vision change également de tenue plusieurs fois. C’est la partie intéressante, car nous pensons que la série serait très similaire à Legion; dans lequel tout se passe dans l’esprit du protagoniste ou dans un joyau.

Oeil, à un moment donné, Wanda présente ses jumeaux. Les enfants magiques que, dans les bandes dessinées, le docteur Strange l’invoquait quand il était marié à Vision. Il est très probable que ce soient eux qui lient l’histoire entre Wanda et Doctor Strange au Multiverse of Madness. De plus, si Wanda a le pouvoir de modifier la réalité et de voyager entre les univers, ce qui l’empêche de créer des mutants dans le MCU.

Le faucon et le soldat d’hiver

Falcon a enfin maîtrisé la technique de lancer le bouclier hérité de Captain America, mais quelque chose va se produire qu’il ne sera pas autorisé à prendre le commandement. Dans une autre scène, nous voyons le “nouveau Cap” (qui est en fait l’agent américain) arriver à un match de la NFL et être reçu en héros par un groupe de guerre aux motifs des Avengers. Ce costume de capitaine est d’un bleu plus foncé que l’original et utilise un pistolet à sa ceinture.

Sam Wilson n’a pas abandonné sa vie de Falcon. Nous le voyons se battre avec un commandement aérien au-dessus d’un désert. Nous assistons à ses retrouvailles avec Winter Soldier, avec qui il visite une prison (on voit qu’ils sont dans le couloir).

Bucky affronte Zemo sur tous les visages, dont nous ne doutons pas, est derrière le conflit qui se déroulera. Dans cette partie, nous voyons le soldat de l’hiver lancer les balles du pistolet avec lequel il visait.

Loki

Enfin et surtout, nous avons la scène Loki. Le dieu des pièges apparaît menaçant en disant qu’il va brûler l’endroit où il porte une sorte de costume et le condamner. Le singe gris a des lettres orange qui, selon beaucoup, appartiennent à une sorte de prison pour les criminels qui jouent avec le temps.

.