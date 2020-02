Le Faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision et Loki spot

Alors que le monde attendait la première bande-annonce de The Falcon et The Winter Soldier, Disney + a profité et a lancé une fois un spot qui nous montre tout ce que nous verrons dans la série télévisée qui constituera la prochaine phase de l’univers cinématographique Marvel: Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision et Loki.

Dans cette publicité, nous voyons Sam s’entraîner avec le bouclier hérité de Steve Rogers, Bucky affrontant Zemo. Nous voyons également le nouveau Captain America être reçu comme un héros dans le Super Bowl.

Ils nous présentent également l’étrange univers télévisuel des années 50 où se développeront les événements de WandaVision (avec leurs différents changements de réalité); et un premier aperçu de Loki enfermé dans une prison menaçant de tout détruire.

Le Falcon et le soldat d’hiver arriveront à Disney + en août tandis que WandaVision le fera plus tard cette année.

