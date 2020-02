“Le faucon et le soldat d’hiver” de Marvel arrive à Disney + en août

Plus tôt cette semaine, Disney a publié une bande-annonce des prochains spectacles Marvel à venir sur Disney +, y compris “The Falcon And The Winter Soldier”. Et lors de l’appel des investisseurs financiers de la Walt Disney Company d’aujourd’hui, le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé que “The Falcon And The Winter Soldier” arrivera à Disney + en août.

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) font équipe dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. »La toute nouvelle série est dirigée par Kari Skogland; Malcolm Spellman est l’auteur principal. Fait ses débuts sur Disney + cet automne.

Découvrez le teaser ci-dessous:

Êtes-vous excité pour “The Falcon And The Winter Soldier”?

.