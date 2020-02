Le faucon et les étoiles du soldat d’hiver offrent des conseils pour la Saint-Valentin

Les stars de la prochaine série Disney + Le faucon et le soldat d’hiver a donné aux fans un cadeau de la Saint-Valentin réfléchi de l’ensemble de la production Marvel. Anthony Mackie et Sebastian Stan ont surpris leurs abonnés avec une vidéo humoristique offrant quelques conseils utiles pour l’anniversaire de Cupidon. Les deux meilleurs amis de Captain America ont eu une chimie hilarante tout au long de leur séjour ensemble dans le MCU, et il semble que cela soit passé du grand écran au petit.

Mackie commence les choses en disant: «donnez un cadeau au lieu d’en recevoir un», ce qui est un peu étrange étant donné que Steve Rogers a donné à Sam Wilson le bouclier à la fin de Avengers: Fin de partie. Il fait probablement référence à une boîte de chocolats ou quelque chose.

Stan intervient ensuite avec «sois toi-même toujours et pour toujours», ce qui semble encore étrange étant donné que Bucky Barnes a eu beaucoup de mal à essayer de comprendre qui il est. Il y a de fortes chances que l’ancien assassin d’HYDRA essaie de conseiller aux fans d’être juste eux-mêmes quand ils passent du temps avec ceux qui leur sont chers. Bien que cela se présente comme des mots de sagesse contradictoires, la chose à retenir est que c’est la pensée qui compte, et beaucoup de gens pensaient que ce clip était assez humoristique.

Cliquer pour agrandir

Le Falcon et le soldat d’hiver semblent être un excellent couple de super-héros, et ces vidéos amusantes continuent d’augmenter l’attente pour la série Disney +. Depuis qu’ils ont sorti Big Game Spot de Marvel pour le Super Bowl, les fans sont devenus fous des images des deux personnages MCU bien-aimés, et c’est compréhensible.

Du nouvel alias de Bucky à la réapparition possible d’HYDRA, les gens ne peuvent pas arrêter de parler de ce qui pourrait se produire dans l’émission. Heureusement, il ne reste pas longtemps avant que nous puissions y jeter un œil, comme The Falcon et le soldat d’hiver touchera Disney + en août 2020. Ensuite, WandaVision en décembre 2020, puis Loki au printemps 2021. Avant cela, cependant, les fans de Marvel peuvent regarder le film Black Widow en salles le 1er mai.