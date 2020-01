Le faux VOX devenu viral

Jordi Évole a visité ‘El hormiguero’ le mercredi 29 janvier pour présenter ‘Lo de Évole’, son nouveau programme à laSexta. Une visite devenue virale pour certains Déclarations catalanes dans lesquelles il a plaisanté en disant que Santiago Abascal, leader de VOX, “pourrait utiliser une hostilité“.

Jordi Évole, dans «La fourmilière»

Abascal lui-même a dénoncé ce qui s’est passé sur Twitter: “Combien de titres occuperaient ces déclarations si elles avaient été faites par un membre de VOX?” La controverse est devenue encore plus grande lorsque le réseau social a supprimé la vidéo avec les mots d’Évole du profil de l’homme politique, revendiquant le “copyright de l’auteur”“Le parti d’extrême droite a alors lancé sur plusieurs fronts une campagne avec le hashtag #AtresmediaCensura.

La version Atresmedia

Rien n’est plus éloigné de la réalité. Des sources d’Atresmedia ont confirmé à FormulaTV que le réseau n’avait ni dénoncé ni censuré la vidéo en question. En fait, l’interview complète et l’extrait spécifique peuvent être vus normalement sur le site Web d’Atresmedia et dans ses canaux habituels.

Il suffit qu’un utilisateur ait dénoncé les droits pour que le réseau social ait désactivé la vidéo, respectant ainsi sa réglementation sur le droit d’auteur. Cependant, la vidéo a été partagée ce jeudi à partir d’autres comptes sans accuser ce problème. Les mêmes sources indiquent des commentaires haineux ont été déversés en réponse à la publication comme raisons possibles pour Twitter d’avoir annulé la vidéo Le compte d’Abascal, mais pas les autres téléchargés sur le même réseau social.

