Le favori du Gala 4 recevra une carte blanche pour la performance de la semaine suivante

«Opération Triunfo 2020» a décidé de jeter la maison par la fenêtre et d’offrir le plus grand privilège à ce jour au concurrent qui devient un favori du public au Gala 4. Jusqu’à présent, le plus voté par le public a pu choisir un partenaire , chanter seul ou jouir de l’immunité, mais Nul doute que le prix de cette semaine aidera un candidat à se définir comme artiste comme jamais auparavant dans le programme.

Comme Roberto Leal l’a annoncé sur les réseaux sociaux officiels, le favori du Gala 4 de ‘OT 2020’ recevra une “carte blanche musicale”. Un privilège qui se traduit pour adapter votre prochaine performance: vous pouvez choisir le thème que vous souhaitez chanter, si vous voulez le faire seul ou avec un autre partenaire et comment voulez-vous que la mise en scène soit Montez sur scène. Par exemple, vous pouvez décider si vous souhaitez que Vicky Gómez conçoive une chorégraphie ou si vous préférez ne pas danser.

Hugo, favori au Gala 3 de ‘OT 2020’

Jamais auparavant dans l’histoire de “OT” un candidat n’a pu décider avec autant de détails comment il veut se présenter comme un artiste. Même les nominés ou finalistes, qui ont toujours pu choisir leur chanson, n’ont pas pu commenter des aspects comme la chorégraphie. Il faudra attendre de découvrir si le public choisit de récompenser à nouveau Eva, Flavio ou Hugo, les premiers favoris de l’édition, ou s’ils optent pour un triomphe qui n’a pas encore connu la gloire.

Miki donne le témoignage à Blas Cantó

Le gala de ce dimanche promet d’être l’un des plus excitants à ce jour en édition. Le casting des chansons de cette semaine a mis certains des couples qui donnent plus à parler en duo dans les réseaux sociaux en raison du rapprochement entre ses membres. Flavio et Samantha, Anne et Gèrard et Hugo et Eva devront démontrer dans quelle mesure leur chimie atteint les répétitions et sur scène.

De plus, la première chanson composée par un candidat cette année sera publiée: “Tell it to life” de Rafa. Tous les candidats interpréteront ce thème de groupe qu’ils chantent depuis les castings, marquant également une étape importante dans l’histoire du talent. D’autre part, Blas Cantó visitera le programme pour libérer “Univers” en direct et recevra le témoin de l’Eurovision de la main du représentant précédent, Miki Núñez.

.