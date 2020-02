Le favori du Gala 5 peut chanter avec un artiste invité la semaine suivante

En préparation *

Alors que les candidats de ‘OT 2020’ font face à une semaine intense à l’Académie, répétant minutieusement leurs chansons pour éviter l’expulsion au Gala 5, L’émission a communiqué ce qui sera le privilège de celui ou celle qui sera proclamée favorite dimanche 16 février prochain..

Samantha a été choisie favorite dans le Gala 4

Fidèle à son rendez-vous avec les fans, Roberto Leal a été en charge de faire l’annonce via Twitter. Cette semaine, le favori peut chanter en duo avec un artiste invité. Comme l’a indiqué le présentateur, ce sera un chanson supplémentaire en dehors de celle déjà attribuée à l’Académie. De même, peu importe si l’élu est nominé ou non à la fin du gala.

Blas Cantó et Miki Núñez ont été les derniers invités du talent, sans révéler qui visitera le plateau ce dimanche. Côté favoris, Samantha a été choisie devant Nia Correia et Gèrard, ce qui lui a donné l’opportunité de choisir un thème (“Tu vas rester”, d’Aitana) et la possibilité de l’interpréter seule ou avec un partenaire. L’Alicante a fini par choisir Hugo.

