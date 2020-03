“Le féminisme est plus fort que jamais”

La Journée internationale de la femme est présente aux quatre coins de la planète. La marée violette a été notée une année de plus avec les milliers de personnes qui ont participé à la manifestation, avec des messages de solidarité et de critique sociale et des chants qui ont encouragé la lutte contre le machisme. Ana Rosa Quintana, qui a commencé son programme le 9 mars avec un discours adressé à ses téléspectateurs en l’honneur du mouvement, a été l’une de celles qui souhaitaient élever la voix et souligner l’importance de la date.

Ana Rosa Quintana

L’animatrice du «Programme Ana Rosa» a souhaité inviter à la réflexion en comparant ce 8 mars au début de la décennie. “Dans ce lointain 8M de l’an 2000, seulement 800 personnes sont sorties dans la rue pour manifester à Madrid. Hier, près de 120 000 personnes seules dans la capitale, 50 000 à Barcelone et des milliers dans les villes. Parce que le féminisme, malgré ses différences internes, est plus fort que jamais“il a condamné.

La présentatrice a voulu définir le terme le mieux possible et a souligné que c’est quelque chose dont toutes les femmes devraient faire partie: “Nous voulons un féminisme dont nous faisons tous partie, parce que nous nous additionnons tous et si nous ne divisons pas. Le féminisme est un travail de toute la société, un mouvement intégrateur qui transforme tout “, a expliqué le chef d’orchestre en regardant directement la caméra. “Nous voulons non seulement qu’ils ne nous tuent pas ou ne nous violent pas, nous voulons l’égalité, mettre fin à la discrimination, avec des toits en verre, avec l’écart salarial. Le vaccin contre le machisme est le féminisme. Parce que les femmes veulent essentiellement une chose, être libres et égales“, le chef du programme a conclu son allégation, ce qui a provoqué les applaudissements du public.

La réprimande qu’Eduardo Inda a prise

Dans le «programme d’Ana Rosa», plusieurs collaborateurs se sont réunis autour d’une table ronde pour présenter leurs différentes opinions concernant la manifestation. Ana Rosa Quintana a souligné que il y a encore un long chemin à parcourir pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail et pourtant, Eduardo Inda a répondu qu ‘”il n’a jamais” vu une femme faire la même chose qu’un homme gagnant moins.

A cette époque, les membres de la table ronde ont sauté et ont voulu réprimander ce commentaire. Esther Palomera a répondu: “Ce que vous dites est un tricheur”, tandis que Fernando Garea a expliqué: “Le piège de la différence de salaire est que ce sont les femmes qui prennent les heures réduites, c’est là que se situe la différence de salaire. Pour cela nous devons prendre des mesures qui ont à voir avec le fait de ne pas organiser de réunions à un certain moment, de faciliter l’accès des femmes aux organes de direction, de mettre en place un système de quotas beaucoup plus rigide que ce qui est actuellement “, un argument qui ne semblait Finis de convaincre beaucoup le journaliste.

