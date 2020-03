Le Festival de Cannes 2020 serait menacé par le coronavirus

Ainsi que de nombreux événements à travers le monde – tels que la Formule 1 et certains matchs de football – lL’édition 2020 du Festival de Cannes pourrait être annulée, le tout pour une raison simple et simple, le coronavirus, quelques heures seulement après ce vendredi 28 février, la nouvelle du premier cas de ce virus était connue dans la région où se déroule l’un des plus grands festivals de cinéma.

Bien qu’il reste encore deux mois et demi avant le festival, Les organisateurs envisagent déjà la possibilité de le reporter. Selon Variety, l’un des porte-parole de Cannes leur a dit qu’ils étaient conscients de la situation mondiale: “En temps voulu et en fonction des événements, le Festival de Cannes prendra naturellement toutes les mesures nécessaires, afin de garantir la protection de tous les participants et de préserver leur santé pendant l’événement, sous la responsabilité des pouvoirs publics, notamment de l’Etat et de la Ville de Cannes ».

Comme si cela ne suffisait pas, Ils ont également déclaré que s’ils étaient autorisés à poursuivre les plans, ils chercheraient à prendre les mesures nécessaires pour que les invités et les assistants se sentent en sécurité: “Nous travaillons avec la ville de Cannes et le Palais des Festivals de Cannes pour mettre en œuvre des mesures telles que le renforcement des équipements médicaux sur le site ainsi que l’augmentation des normes d’hygiène et de propreté dans les sites.”

Aujourd’hui dans la matinée, le cas d’une femme à Cannes devenu positif en France était connu, mais dans l’intervalle, le personnel du festival “continue de préparer l’événement”, qui aura lieu du 12 au 23 mai. La sélection officielle des films devrait être dévoilée à la mi-avril, bien que l’une des grandes premières de cette date soit le nouveau film attendu de Wes Anderson, The French Dispatch.