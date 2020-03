Le Festival de Cannes est reporté en raison de la crise des coronavirus en France

L’annulation ou le report d’événements fait partie des mesures des autorités au niveau international. Non seulement les plus grands festivals de musique comme Coachella ou Glastonbury ont été touchés, mais aussi des soirées cinématographiques comme le Guadalajara Film Festival au Mexique, et maintenant, peut-être le plus important de tous, le Festival de Cannes dans son édition 2020.

Les organisateurs de Cannes, Ils ont annoncé que le festival déplacerait ses dates vers fin juin ou début juillet, selon l’évolution de la propagation du coronavirus. o Covid-19 en Europe, en particulier en Europe. Dans un communiqué publié dans leurs comptes officiels, ils ont annoncé ce qui suit: «En raison de la crise sanitaire et de l’évolution de la situation internationale et française, le Festival de Cannes n’aura pas lieu aux dates prévues du 12 au 23 mai“

En raison de la crise sanitaire et de l’évolution de la situation française et internationale, le Festival de Cannes ne pourra plus avoir lieu aux dates prévues, du 12 au 23 mai. Plus d’infos # Cannes2020 👉 https://t.co / peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

– Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 19 mars 2020

Le report du Festival de Cannes n’est pas une simple nouvelle. C’est l’un des festivals internationaux les plus importants où le meilleur du cinéma est déterminé en termes de qualité au-delà de l’aspect commercial. L’année dernière, avec un jury présidé par Alejandro González Iñárritu (le premier Mexicain à être président), le Parasite de Bong Joon-ho, de Corée du Sud, a été choisi comme vainqueur de la Palme d’Or.

Et ça a été Cannes, un festival qui reconnaît les films de haute qualité dans toutes ses catégories, comme l’Atlantics de Mati Diop, dont la réalisatrice est devenue la première femme noire à concourir pour la Palme d’Or. Ce film a remporté le Prix du Jury. Et donc tout au long de ses 72 ans d’histoire.

À la mi-janvier, il a été annoncé que Spike Lee serait le président du jury pour l’édition 2020. Ainsi, le premier afro-américain à présider le jury de Cannes, et comme il l’a dit lui-même dans un communiqué, fait également de lui la première personne de la diaspora africaine d’être à la tête d’un poste aussi important dans l’industrie cinématographique.

La France est dans une situation assez critique avec 3 384 cas confirmés, au moins le nombre enregistré pour le 19 mars 2020. Les mesures sont devenues plus strictes, et un appel aux personnes à ne pas quitter leur domicile et à rester en quarantaine pour éviter une augmentation soudaine des cas dans les prochains jours.