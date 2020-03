Le festival de Cannes reporté en raison d’un coronavirus

▲ Thierry Frèmaux, délégué général du festival de Cannes, et son président, Pierre Lescure, en 2018. Les organisateurs prévoient de visiter la réunion fin juin ou début juillet.Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. 5

New York. Le Festival de Cannes, considéré comme le plus prestigieux et le plus grand du monde, a reporté sa 73e édition en raison de la pandémie de coronavirus.

Les organisateurs du festival sur la Côte d’Azur, initialement prévu du 12 au 23 mai, ont déclaré hier qu’ils envisageaient de le déplacer fin juin ou début juillet.

Différentes possibilités sont à l’étude pour préserver le festival, la principale serait un simple report, a indiqué la réunion dans un communiqué. Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’évaluer la possibilité réelle, nous vous communiquerons notre décision.

Les organisateurs étaient extrêmement réticents à annuler Cannes. Pendant des semaines, ils ont dévié les questions et ont essayé d’avancer dans leur processus de sélection de films. Mais alors que le Covid-19 se répandait à travers la France, il était pratiquement inévitable qu’un événement massif comme Cannes soit annulé.

Samedi, le Premier ministre français Édouard Philippe a ordonné la fermeture de restaurants, cafés et cinémas dans le pays pour accroître la distanciation sociale et lutter contre le virus. D’autres grands festivals de films, tels que South by Southwest et Tribeca, ont été annulés. Mais certains espéraient que Cannes, qui se déroule plus près de l’été, survivrait.

Le report de Cannes a de plus grandes ramifications pour l’industrie cinématographique, qui se réunit chaque année sur la Côte d’Azur non seulement pour les soirées de gala, mais pour le plus grand marché du film. Chaque année, d’innombrables accords de production et de distribution sont signés à Cannes. Les cinéastes voyagent du monde entier et se rencontrent à la Marche du Film, au sous-sol du siège de Cannes, au Palais, et chaque pays disposant d’une industrie cinématographique installe un pavillon à Cannes.

Report douloureux

Le changement de date est également particulièrement douloureux pour Cannes, car il vient d’une édition 2019 très réussie dans laquelle son vainqueur de la Palme d’Or, Parasites, du sud-coréen Bong Joon Ho, a remporté l’Oscar du meilleur film.

Bien que les critiques pour le manque d’inclusion du genre dans le festival se soient intensifiées ces dernières années et que la concurrence d’autres festivals tels que Venise ait également augmenté, l’année dernière, Cannes avait dans son offre, en plus des Parasites, un Once Upon a Time à Hollywood …, par Quentin Tarantino; Le célèbre Dolor y gloria de Pedro Almodóvar et le célèbre drame Portrait of a Woman on Fire de Céline Sciamma.

Mais le charme international de Cannes l’a contrarié cette année, car la pandémie du nouveau coronavirus rendrait difficile, même si la France parvient à se libérer du virus, de convoquer et de garder des cinéastes, cadres et journalistes en bonne santé à travers le monde.

Cannes a été fondée en 1939, alors que l’Europe était au seuil de la guerre, et a été modifiée à d’autres occasions. Il a commencé comme une alternative au festival du film de Venise, qui à l’époque était sous l’influence de Benito Mussolini. La première édition du festival a été annulée après son gala inaugural avec la première du Bossu de Notre-Dame. Le lendemain, l’Allemagne envahit la Pologne.

Cannes a également été stoppée, célèbre, en 1968, lorsque des cinéastes comme Jean Luc-Godard, François Truffaut et Louis Malle sont montés sur scène au Palais pour annuler le festival en solidarité avec la grève étudiante et ouvrière en France.

A cette occasion, Cannes espère se sauver d’une annulation et revenir pour l’été. Le festival a conclu sa déclaration par un: A très bientôt.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes modérés, tels que fièvre et toux. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants, cela peut provoquer des maladies plus graves, telles que la pneumonie.

Presque tout le monde se remet du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, ceux qui présentent des symptômes bénins se rétablissent en environ deux semaines, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus sévères peuvent prendre de trois à six semaines pour récupérer.

.