Le Festival de Malaga parie sur la série avec la première de ‘HIT’ et ‘The invisible line’

Une année de plus, les nouvelles œuvres d’auteurs comme David Trueba ou Achero Mañas vivront leur présentation dans le cadre du Festival de Malaga qui, suivant la ligne des grands événements cinématographiques, n’oubliera pas le domaine de la télévision. Pour cela, entre le 13 et le 22 mars, certaines des séries les plus attendues des mois à venir passeront par le concours andalou.

Antonio de la Torre dans ‘The Invisible Line’

Plus précisément, il y aura cinq séries qui passeront par l’événement malacitano. Sur ce demi-dix, quatre participeront à la section officielle, même hors compétition: la mini-série ‘La ligne invisible’, réalisé par Mariano Barroso pour Movistar +, qui passe en revue le début de la lutte armée de l’ETA; ‘Valeria’, adaptation Netflix de la saga des romans d’Elisabet Benavent; «Vamos Juan», suite de «Vota Juan» à TNT, qui suivra les mésaventures de Juan Carrasco; et ‘HIT’, la fiction jeunesse RTVE avec Daniel Grao.

Le titre restant est «Kosta», connu internationalement comme «The Paradise», qui passera par la section Malaga Premiere, où il sera projeté pour la première fois après sa première originale en Finlande en février. Ce thriller, produit par The Mediapro Studio, présente Fran Perea, María Romero et Riitta Havukainen en tant que protagonistes, et montre un réseau de meurtres d’anciens à Fuengirola, qui dévoilera un mystère aussi international qu’émotionnel.

Que vient-il

De plus, comme le souligne Bluper, au Festival de Malaga, vous pouvez voir les premières images de ‘Veneno’ et ‘El Internado: Las Cumbres’, deux des productions les plus attendues des Atresmedia Studios, dont les tournages sont en plein développement. De cette façon, l’événement continue d’élargir une présence télévisuelle qui ne fait que croître, étant un reflet fidèle du paysage audiovisuel qui nous entoure.

.