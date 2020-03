Le festival des amoureux et des amis reporté au mois d’août

Le spectacle va continuer. Alors que de plus en plus de festivals sont reportés ou annulés en raison de l’épidémie de coronavirus, Lovers & Friends est le dernier à annoncer des changements.

Le festival à guichets fermés était à l’origine un événement de deux jours prévu du 8 au 9 mai au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie, mais a maintenant été réduit et reporté en raison du coronavirus. Le festival d’une journée aura désormais lieu le 8 août au même endroit.

La programmation reste en grande partie intacte avec les têtes d’affiche Mme Lauryn Hill, TLC et Usher avec les invités spéciaux Ludacris et Lil Jon. Le projet de loi étoilé comprend également Jhené Aiko, Summer Walker, Megan Thee Stallion, Nelly, Lil ’Kim, Foxy Brown, Brandy, Ja Rule, T-Pain, Eve, Ma $ e, Doja Cat, et plus encore. Monica, Mya, Akon et Sean Paul ne sont plus répertoriés comme interprètes.

Salut les amis! Merci de votre patience pendant que nous trouvons comment faire durer le spectacle. Lovers & Friends a été reporté au samedi 8 août (un jour seulement). Tous les acheteurs seront informés dans les prochains jours des détails de leur commande. Nous nous réjouissons de vous accueillir cet été. pic.twitter.com/MsfWaFg2uQ

– Festival Lovers & Friends (@lvrsnfrndsfest) 26 mars 2020

«Merci de votre patience pendant que nous trouvons comment faire durer le spectacle. Lovers & Friends a été reporté au samedi 8 août (un jour seulement) », ont écrit les organisateurs du festival sur Twitter. «Tous les acheteurs seront informés dans les prochains jours des détails de leur commande. Nous avons hâte de vous accueillir cet été. »

Il est difficile de savoir comment ils prévoient d’accueillir les fans qui ont déjà acheté des billets. Un e-mail sera envoyé aux détenteurs de billets dans les prochains jours avec plus de détails.

Quand il a été annoncé le mois dernier, Lovers & Friends a fait la une des journaux après que plusieurs artistes, dont Lil ’Kim et Ma $ e, aient affirmé qu’ils n’avaient rien à voir avec le festival. Snoop Dogg, qui avec Goldenvoice est un promoteur et un agent de réservation, a dissipé la confusion et a assuré aux fans que c’était réel.