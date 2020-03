Le Festival du film Overlook 2020 reporté indéfiniment

Encore plus de mauvaises nouvelles sur le chemin des fans d’horreur aujourd’hui, car le Festival du film Overlook 2020, un événement de quatre jours qui devait se tenir à la Nouvelle-Orléans en mai, sera reporté indéfiniment en raison des préoccupations suscitées par la pandémie mondiale.

CONNEXES: La Chine ferme à nouveau tous les cinémas du pays

L’équipe derrière l’événement «espérait célébrer et partager notre amour de l’horreur pour toutes choses ensemble» avec la communauté du genre, mais qu’en cherchant à «faire notre part pour ralentir» la propagation du virus, ils tiendraient le coup les événements de cette année comme «la santé doit venir en premier».

“En tant que camp d’été communautaire pour les fans d’horreur, la sécurité et le bien-être de nos invités, cinéastes, artistes, industrie, fans et équipe sont la partie la plus importante de notre rassemblement annuel”, indique le communiqué. “Sur une note plus personnelle, nous aimerions vous implorer de vous assurer que vous vous efforcez en ce moment de rester à la maison et de vous mettre à l’abri. Plus nous nous éloignons tous de la société en ce moment, plus tôt nous serons de l’autre côté. Nous attendons avec impatience tous les plans que nous avons en réserve. »

CONNEXES: A24 retire Saint Maud de sa sortie prévue

La déclaration a également assuré aux fans que bien que l’événement soit reporté, leur objectif est de tenir l’événement cette année civile, aussi longtemps que possible, et que l’équipe travaille sans relâche pour évaluer les candidatures pour tous les films et la programmation en direct afin que ” nous pouvons organiser le meilleur festival possible dès que possible. »

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.