Le festival du livre virtuel de Scholastic, le 20 mars, comportera une session de questions-réponses avec R.L. Stine

Avec des millions d’enfants rentrés de l’école et les parents fermés à leurs côtés, Scolaire lance son tout premier Virtual Book Fest demain, Vendredi 20 mars.

Le plaisir virtuel commence à 15 h HNE avec une séance de questions-réponses avec R.L. Stine, l’auteur prolifique derrière la longue série Goosebumps. Les enfants pourront parler d’horreur avec Stine lui-même!

Romper explique:

«Le festival aura lieu sur Home Base, une communauté en ligne gratuite et modérée (cela signifie qu’il y a une personne réelle qui modère le chat et prête à intervenir si quelque chose ne convient pas) et une communauté en ligne sûre pour les enfants. Vous pouvez accéder à Home Base via un ordinateur ou télécharger l’application Apple ou l’application Android pour vous y joindre. Vous serez invité à créer un compte et à partir de là, vous pourrez rejoindre le festival du livre Scholastic. “

«Je suis tellement heureux de lancer ce festival d’auteurs», a déclaré R.L. Stine dans un communiqué. «Quelle belle façon de dire bonjour à tout le monde! Je sais que beaucoup d’entre vous sont à la maison et ont du temps libre. Je voudrais vous donner un petit avertissement pendant que vous êtes à la maison. Quoi que vous fassiez pour remplir le temps, ne lisez pas de livres. Je vais vous dire pourquoi. La lecture de livres peut devenir une habitude. Une fois que vous en avez lu un, vous voulez en lire un autre. Et puis un autre. Avant même de le savoir, vous aurez développé une habitude de lecture dangereuse qui est vraiment difficile à briser. Soyez donc très prudent, d’accord? J’espère que vous vous souviendrez de mes conseils. Et j’espère que vous vous souviendrez que je suis le seul auteur à vous avoir dit de ne pas lire. (Et peut-être que je plaisantais.) Rendez-vous plus tard! »

