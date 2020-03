Le festival du son de Primavera reporté face aux problèmes de coronavirus

Le Primavera Sound Festival se tiendra désormais fin août après avoir été retardé face aux inquiétudes concernant le Coronavirus.



Primavera Sound Festival suit les traces de ce qui semble être chaque événement majeur en différant, en raison de préoccupations concernant le Coronavirus. Le Festival a annoncé qu’il aurait désormais lieu en août sur son site Web et ses pages de médias sociaux.

“Il y a des choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie. La crise sanitaire mondiale actuelle du COVID-19 en fait malheureusement partie”, annonce l’annonce.

«Nous nous sentons obligés et responsables de contribuer dans la mesure du possible à la survie de la scène musicale live, dont le rôle sera déterminant pour le retour à la normalité après cette situation absolument sans précédent. Nous mettrons tout en œuvre pour que ce changement, imposé à la suite de la crise sanitaire mondiale actuelle, affecte le moins possible le programme du festival. »

Samedi, la programmation de Primavera comprend Tyler, The Creator, Freddie Gibbs et Madlib, Earl Sweatshirt, Lana Del Rey, Young Thug, Brockhampton, 100 Gecs et bien d’autres.

Le Festival était initialement prévu du 3 au 7 juin, mais se déroulera désormais du 26 au 30 août. Tous les billets originaux déjà achetés seront honorés en août.

Le billet conclut: “Notre priorité absolue a toujours été de garantir la sécurité de notre public, des artistes et de toutes les personnes impliquées dans le festival.”

