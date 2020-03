Le festival South by Southwest annule les dates de mars

Alors que de nombreux studios de cinéma se sont déjà retirés de l’événement en raison des préoccupations de l’épidémie mondiale de coronavirus, le compte Twitter officiel de South by Southwest Festival a annoncé la nouvelle dévastatrice que les dates de mars de cette année avaient été annulées à la suite d’une commande de la ville d’Austin.

Dans la mise à jour sur son site officiel, la société note qu’ils sont «dévastés» de partager les nouvelles avec les fans et que généralement «le spectacle doit continuer» est dans leur ADN, ils vont «suivre fidèlement» les ordres de la ville et qu’ils travaillent à travers les ramifications de la tournure surprise des événements. Ils ont également noté qu’en dépit du conseil de santé publique d’Austin déclarant qu ‘«il n’y a aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de tout autre rassemblement rendra la communauté plus sûre», la situation a progressé plus rapidement que prévu et qu’ils «respectent la décision de la ville d’Austin» et sont eux-mêmes déterminés à «faire notre part pour aider à protéger notre personnel, nos participants et nos collègues Austinites».

La déclaration offrirait ensuite ce qui suit:

Nous explorons les options pour reprogrammer l’événement et travaillons pour fournir une expérience en ligne SXSW virtuelle dès que possible aux participants de 2020, à commencer par SXSW EDU. Pour nos inscrits, clients et participants, nous vous contacterons dès que possible et publierons une FAQ. Nous comprenons la gravité de la situation pour tous les créatifs qui utilisent SXSW pour accélérer leur carrière; pour les entreprises mondiales; et pour Austin et les centaines de petites entreprises – salles, théâtres, vendeurs, sociétés de production, personnel de l’industrie des services et autres partenaires qui dépendent tellement de l’augmentation des affaires que SXSW attire. Nous continuerons à travailler dur pour vous offrir les événements uniques que vous aimez. Bien qu’il soit vrai que notre événement de mars 2020 ne se déroulera plus comme nous le souhaitions, nous continuons de nous efforcer d’atteindre notre objectif: aider les créatifs à atteindre leurs objectifs.

SXSW devient le dernier d’une série d’événements à travers le monde à être frappé par les craintes du coronavirus, avec Disney + annulant leur événement de lancement européen et MGM poussant la sortie finale de Daniel Craig James Bond Pas le temps de mourir retour à novembre de sa version originale d’avril.