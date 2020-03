Le Festival #YoMeQuedoEnCasa est né, avec des concerts dans des réseaux de dizaines d’artistes pour le coronavirus

COVID-19 a mis la planète entière en alerte. Cette pandémie mondiale accumule déjà plus de 140 000 cas de contagion dans plus d’une centaine de pays à travers le monde. L’un d’eux est précisément Espagne où il y a environ 4000 infectés et 90 morts. Par conséquent, tant le gouvernement central que les différents cadres de toutes les communautés autonomes prennent des mesures énergiques pour essayer de contenir cette propagation rapide. La fermeture de centres éducatifs, bibliothèques, centres culturels ou terrasses Ce sont quelques-unes des mesures qui ont déjà été prises dans différentes régions du pays pour essayer de stopper l’expansion du coronavirus sur notre territoire.

Suivre dans le sillage italien

Les autorités demandent aux citoyens de rester à la maison, limitant ainsi leur vie sociale et d’être plus responsables et généreux avec les autres que jamais.. Et pour cela, ces autorités et des centaines de visages connus et des milliers de personnes anonymes ont également décidé de rejoindre l’appel “ #YoMeQuedoEnCasa ” sur les réseaux sociaux pour demander à tous les Espagnols d’être à la maison en passant par la “ quarantaine préventive ”. Cette initiative Il reproduit celui qui a déjà commencé en Italie, un autre des pays les plus touchés par COVID-19, il y a quelques semaines avec le nom #IoRestoACasa. Des visages connus tels que Paolo Sorrentino, Tiziano Ferro ou Laura Paussini se sont joints à nous, demandant aux citoyens italiens de ne pas sortir dans la rue.

La campagne télévisée

En Espagne, au-delà de l’ensemble de la campagne du réseau, on en a également parlé dans des formats télévisés tels que «The Ana Rosa program», magazine où nous avons pu voir Ana Rosa Quintana porter une affiche dans laquelle nous pourrions lire #YoMeQuedoEnCasa, tandis que des campagnes ont également été lancées pour alerter la société de la gravité de la situation, dans ce cas par Telemadrid et Mediaset Espagne, qui a également réactivé l’initiative de solidarité «12 mois» en donnant des conseils sur ce qu’il faut faire face à cette situation complètement sans précédent dans notre pays et a demandé la responsabilité et la sensibilisation de tous ses spectateurs.

Festival #YoMeQuedoEnCasa

C’est ainsi que le Festival #YoMeQuedoEnCasa est né

Mais la chose n’est pas là et c’est qu’il y a peu de visages connus qui ont décidé d’utiliser leur influence sociale pour demander juste cela, conscience, responsabilité et sérénité. Et parmi eux, nous trouvons un grand groupe de musiciens qui ont voulu faire leur part et de la main de Franchejo Blázquez ont créé l’appel ‘#YoMeQuedoEnCasa festival’, le premier festival de musique de l’histoire de notre pays à se tenir sur Instagram. Car comme il devrait quitter son domicile dans les prochains jours, d’innombrables artistes ont décidé d’accélérer les heures avec leur musique. “J’ai eu l’idée quand j’ai vu un tweet de Georgina parler d’un live que j’allais faire pour jouer quelques chansons, et artistes, managers et labels se sont mis en quatre pour nous offrir une programmation imbattable“explique son créateur.

Il dit que ce festival inattendu a été mis en scène “en quelques heures, en un seul après-midi, tout le calendrier a été couvert” Et il avoue que “je suis très excité et fier d’avoir été submergé par la solidarité et l’amour de toute l’industrie musicale, ce qui montre une fois de plus qu’il est à la hauteur du défi.” De cette façon, Du 13 au 15 mars, des dizaines d’artistes qui ont également dû annuler tous leurs événements et concerts, ils se joindront et interpréteront leurs meilleures chansons à partir de leurs maisons respectives, chacun le fera à partir de leur compte Instagram officiel et aura exactement une demi-heure pour ravir leurs followers avec leurs chansons. Ils le feront tous de façon altruiste et avec un seul objectif: aider les autres, collaborer à la cause et demander de toutes les manières possibles que nous soyons responsables et empêcher que cette pandémie ne continue de croître de cette façon.

Heures d’ouverture du festival #YoMeQuedoEnCasa

Vendredi 13 mars

16h00 – Démence

16h30 – Panamera Collective

17h00 – Molina Molina

17h30 – Kuve

18 h 00 – Bogota brûle

18h30 – Pablo Moreno

19 h 00 – Yarea

19 h 30 – David Rees

20h00 – Sienne

20 h 30 – Lucas Colman

21 h 00 – Ainhoa ​​Buitrago

21h30 – Funzo & Baby Loud

22h00 – Roi Méndez & Jorge Marazu

22 h 30 – Marwan

23h00 – Dani Marco (se perdre)

23h30 – GOMZ

Samedi 14 mars

12h00 – M. Kilombo

12 h 30 – Nunatak

13h30 – Tuotrabonita

16h00 – Ambre Figueroa

16h30 – Emlan

17 h 00 – Paul seul

17h30 – Yoly Saa

18h00 – María Artés & Maki

18h30 – Shinova

19 h 00 – Rozalén

19 h 30 – Marta Soto

20h00 – Andrés Suárez

20 h 30 – Nil Moliner

21 h 00 – Dani Fernández

21 h 30 – Funambulista

22h00 – Vega

22 h 30 – Alfred García

23h00 – Vingt et un

23:30 – Carlos Sadness

Dimanche 15 mars

16 h 00 – Jacob May

16h30 – Suu

17h00 – Manel Navarro

17h30 – Demarco Flamenco

18 h 00 – Maria Pelae

18h30 – Diana Navarro

19 h 00 – Isma Romero

19 h 30 – Rayden

20 h 00 – Georgina

20h30 – DVICIO

21 h 00 – Sofia Ellar

21 h 30 – David Otero

