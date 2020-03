Le feuilleton turc «Fugitiva» débarque à Nova le dimanche 15 mars

Fin mai 2019, Nova a annoncé l’acquisition de plusieurs productions turques pour la saison télévisée 2019-2020. Parmi eux, certains tels que «Les mille et une nuits» ou «Hercai», qui font déjà partie du réseau de la chaîne Atresmedia, auxquels une autre fiction plus annoncée sera ensuite rejointe, ‘Fugitive (Sen Anlat Karadeniz)’, dont l’aperçu aura lieu le dimanche 15 mars à 20h00..

Ulas Tuna Astepe, Demir Birinci et Irem Helvacioglu, protagonistes de «Fugitiva»

Nova lancera ainsi ce nouveau pari avec Irem Helvacioglu, Demir Birinci et Ulas Tuna Astepe, qui Elle sera suivie de la première officielle de ‘Fugitiva’ dans la nuit du lundi 16 mars à 21h.. Un début de ce qui était le prédécesseur de “ Hercai ”, le feuilleton le plus regardé en Turquie en 2018, qu’Atresmedia a déjà mis à la disposition des clients Atresplayer Premium.

‘Fugitive’ l’histoire de Nefes, une femme qui vit sous Vedat, un homme qui l’a achetée comme une fille pour l’épouser et qui la soumet à des mauvais traitements continus. Après une multitude de tentatives d’évasion infructueuses avec son fils Yigit, Nefes voit une nouvelle opportunité dans la visite de Mustafa, avec son jeune frère Tahir, dans la voiture duquel ils parviennent à se faufiler dans un indice des gardes qui veillent constamment sur eux. La chance sourit à la mère et au fils quand, loin de les trahir, il décide de les aider à commencer une nouvelle vie loin de Vedat.

Une production réussie

Produit par Sinegraf Film et diffusé par ATV, “ Fugitiva ” a connu un grand succès après sa première en Turquie en 2018, au point qu’il a reçu un total de 22 nominations dans différents prix nationaux, tels que le Pantene Golden Butterfly, le Golden Palm et les jeunes de Turquie, entre leur première année et 2019. En fait, fiction a remporté jusqu’à quatre prix Altin Kelebek, prix dédiés à la télévision et à la musique en Turquie: Meilleur scénariste pour Ayse Ferda Eryilmaz et Nehir Erdem; Meilleur réalisateur pour Osman Sinav, Emre Kabakusak et Yusuf Ömer Sinav; Meilleur couple pour les protagonistes Irem Helvacioglu et Ulas Tuna Astepe; et Meilleur acteur enfant pour Demir Birinci, chargé de jouer le petit Yigit. Un grand succès grâce auquel cette production a déjà atteint plus de 30 pays dans le monde.

